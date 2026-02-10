telecinco.es 10 FEB 2026 - 12:57h.

Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas, reconoce que la alianza de la ONG con Mediaset España supone una oportunidad clave para multiplicar el alcance de su mensaje

Aquí puedes ver al completo el evento por la alianza de Manos Unidas y Valor Mediaset contra el hambre

Compartir







La paz no es solo la ausencia de conflictos armados, implica también que los derechos humanos estén protegidos, que se impulse el desarrollo y, sobre todo, que se garantice lo más básico: poder comer cada día. Bajo esta convicción trabaja desde hace casi siete décadas Manos Unidas, una organización que acompaña a comunidades vulnerables de África, Asia y América Latina con el objetivo de construir una vida digna para millones de personas.

Con 67 años de trayectoria, la ONG insiste en la idea de que no puede haber paz mientras millones de personas sigan atrapadas en una violencia que no siempre se ve, pero que mata a diario. El hambre, la pobreza extrema y la desigualdad actúan como una forma de agresión silenciosa que destruye sin necesidad de armas.

Desde este enfoque nace su campaña anual ‘Declara la guerra al hambre’, una llamada urgente a reconocer que el desarrollo y la defensa son pilares de la paz mundial. “La paz se alimenta con derechos y con desarrollo”, subrayan desde la organización, insistiendo en la necesidad de impulsar proyectos que permitan a miles de personas vivir con dignidad.

En el marco de esta campaña, Manos Unidas ha unido fuerzas con Mediaset España para amplificar este mensaje. A través de una alianza estratégica, ambas entidades buscan poner el foco en el hambre, la pobreza y la desigualdad como expresiones de una violencia estructural que frena el desarrollo y perpetúa la injusticia en los territorios más desfavorecidos.

La colaboración se enmarca dentro de la iniciativa de comunicación social ‘Valor Mediaset España’, desde la que se ha lanzado la acción ‘Juntos en la lucha contra el hambre’. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad invisible que condena a millones de personas.

“Lo que quiere Mediaset es ser el altavoz de causas como esta”, afirma Davide Mondo, consejero delegado de Publiespaña. Para Manos Unidas, esta alianza supone una oportunidad clave para multiplicar el alcance de su mensaje. “Nuestra campaña va a tener una expansión que de otra forma no podríamos conseguir”, señala Cecilia Pilar.

La presentadora de Cuatro Laila Jiménez es embajadora de esta alianza y, ante las cámaras del vídeo que acompaña a esta noticia, reconoce que esta experiencia ha cambiado su manera de entender la violencia: “He aprendido que la guerra no va solo de la mano de una bala. También está en el hambre, en no tener luz, en no poder estudiar, en no saber dónde vas a dormir y en verte obligado a sobrevivir”.