telecinco.es 10 FEB 2026 - 14:58h.

Diego Losada, embajador de la campaña y presentador de Cuatro, defiende que la solución es invertir en las personas

Aquí puedes ver al completo el evento por la alianza de Manos Unidas y Valor Mediaset contra el hambre

Compartir







La lucha contra el hambre va mucho más allá de garantizar alimentos. Implica crear oportunidades, promover la igualdad y sentar las bases de un futuro digno para las comunidades más vulnerables. Así lo defiende Manos Unidas, que desde hace casi siete décadas trabaja junto a poblaciones de África, Asia y América Latina con una convicción clara, y es que, sin desarrollo ni derechos humanos, no puede haber paz.

En este contexto se enmarca la campaña ‘Declara la guerra al hambre’, que pone el foco en el hambre como una forma de violencia silenciosa que alimenta el conflicto y perpetúa la desigualdad. Una realidad que la ONG quiere visibilizar a través de la acción ‘Juntos en la lucha contra el hambre’, impulsada junto a Mediaset España dentro de su iniciativa ‘Valor Mediaset España’.

“Hay una relación directa entre el hambre y la guerra, entre el hambre y la violencia, entre el hambre y el conflicto”, señala Diego Losada, embajador de la campaña y presentador de Cuatro. En su opinión, la solución pasa por invertir en las personas: “Si damos a las sociedades recursos, educación y, sobre todo, futuro, el hambre irá reduciéndose poco a poco”.

Una idea que comparte la misionera hermana Sandra Ramos, doctora y responsable de la Escuela Profesional Técnica María Inés, en Sierra Leona. Desde su experiencia sobre el terreno, insiste en que la educación es una herramienta clave para romper el círculo de la pobreza. “Para luchar contra el hambre hay que promover la justicia, los valores y la igualdad”, afirma. “Nosotros apostamos siempre por la educación”.

La alianza entre Manos Unidas y Mediaset España busca precisamente amplificar este mensaje y concienciar sobre una violencia que no siempre se ve, pero que condiciona la vida y el futuro de millones de personas.