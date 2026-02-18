telecinco.es 18 FEB 2026 - 13:25h.

Tarte sorprende con un colorete que te da un color natural, sin retoques y sin brillos no deseados gracias a su composición natural y sin crueldad.

¿No te convence ningún colorete? Llevas tiempo buscando uno que quede natural, que sea duradero y que no maltrate tu piel. Algo que puede parecer imposible, pero que el Colorete Tarte Amazonian Clay ha hecho posible. Disponible en Sephora con un descuento del 30%, tiene una composición vegana que cuida tu piel a la vez que le da el color que buscas, y además aguanta hasta 12 horas sin difuminarse.

Un colorete pensado para pieles de cualquier tipo y color, fácil de aplicar y tan bueno que no querrás cambiar a otro. Te lo adelantamos.

Por qué te lo recomendamos

La arcilla amazónica fija el color mucho mejor y con más naturalidad.

Su textura en polvo se difumina con mucha facilidad, sin acumulaciones ni líneas.

El escualeno vegano cuida la piel, hidratando sin grasa ni brillos.

Probado por dermatólogos y fabricado sin crueldad, es apto para las pieles más sensibles.

Colorete Tarte Amazonian Clay

El gran secreto del Colorete Tarte Amazonian Clay es que no solo pigmenta de maravilla, sino que además tiene una composición buena para todos: tanto para ti como para el medio ambiente. La arcilla amazónica es su ingrediente estrella, y es la que hace que se fije a la piel de forma natural, aguantando hasta 12 horas sin desvanecerse el color. Además, para que no le pase factura a tu piel, el escualeno vegano se encarga de actuar como rejuvenecedor, dando suavidad a las zonas más secas sin añadir brillo. Para rematar, aplicar este colorete es tan simple como hacer un movimiento ascendente sobre los pómulos para que se adhiera, difumine y refresque de forma natural.

Pensado para cualquier tipo y tono de piel, este colorete vegano es adapta a lo que necesitas en cada momento. Si quieres un look natural, te va a encantar.

¿Qué opinan quienes lo han usado?

Lo que más destacan quienes han usado este colorete es lo bonito que es su color y que se puede usar también como sombra de ojos. Aquí tienes algunas reseñas reales:

"¡Es un color precioso! Se puede usar como colorete o como sombra de ojos."

"Este color luce natural con mi tono de piel oliva. Es perfecto y es justo el color que quería."

"¡Me encanta! Este colorete es muy discreto. ¡Es absolutamente precioso!"

Comprar en Sephora ( 40 ) 28€

Cómpralo ya y podrás recibirlo con entrega gratuita en un plazo de tan solo dos días, u optar por Click & Collect y recogerlo en tan solo 24 horas. ¡Tú eliges!

