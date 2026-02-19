Lorena Romera 19 FEB 2026 - 17:57h.

El hermano de Sofía Suescun será operado de ERGE: en exclusiva, todos los detalles de su diagnóstico médico

Cristian Suescun comunica su paso por quirófano: "No he respondido bien al tratamiento"

Cristian Suescun ha acudido al hospital para someterse a la que podría ser la prueba concluyente antes de su paso por quirófano. Desde Telecinco Outdoor hemos hablado con el hijo de Maite Galdeano y hermano de Sofía Suescun, que ha compartido en exclusiva su diagnóstico médico. Unas declaraciones en las que el exconcursante de diversos programas de Telecinco ha dado la última hora sobre su estado de salud.

Tras semanas de incertidumbre sobre la gravedad de su parte médico -después de verle con una sonda contando que no había respondido al tratamiento inicial, motivo por el que su madre viajó de urgencia a la capital-, el que fuera participante de 'Pesadilla en el Paraíso' y 'La casa fuerte' ha roto su silencio. Lo ha hecho en exclusiva a través de Telecinco Outdoor, donde ha compartido los detalles de la intervención a la que hará frente en los meses venideros y cómo se siente ante este importante momento que podría cambiar su vida.

Después de varios ingresos de urgencia en los últimos años y tras intentar combatir sus problemas estomacales mediante medicación, sin éxito, los médicos han tomado una decisión firme. "Me van a operar de ERGE porque que ya me está yendo a más", ha contado en exclusiva el hermano de la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'.

Cristian Suescun será operado de ERGE: qué es y en qué consiste

Pero, ¿qué es ERGE? Se trata de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una afección por la que "los contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hacia el esófago mediante el tubo de deglución", apuntan desde la página web especializada en salud, Medline Plus. "La ERGE puede irritar el tubo de deglución y causa acidez gástrica y otros síntomas", explican. Síntomas que, según nos ha detallado el primogénito de Maite Galdeano, lleva meses sufriendo.

"Es insoportable"

"El reflujo gástrico es insoportable", nos cuenta. Por ello se está sometiendo a "muchas pruebas". Esta última, durante la que ha compartido la foto en la que le vemos en las urgencias del hospital, "es la última" que le hacen "antes de la operación". La prueba en cuestión ha sido un examen de tránsito esofagogastroduodenal, también llamada esofagograma o estudio con ingesta de bario, que "busca problemas en la parte superior del tubo gastrointestinal", precisan desde el citado medio. Cristian Suescun lo explica como "ver cómo pasa la comida por el esófago y el estómago".

Una cita médica que le tiene esperanzado ya que, "si todo va bien", los médicos calculan que podrán operarle en dos o tres meses "de una vez por todas". "Con 39 años antes que tengo, aún me queda mucha vida... y con la operación ganas un montón de calidad de vida. Fuera omeprazol y adiós a los gases, ardores y malestar estomacal", señala el creador de contenido para diferentes plataformas web, explicando cuáles son los síntomas que sufre desde hace meses por esta dolencia digestiva a la que espera poder poner solución.