Una guerra sin gritos estalla en el Centro de Arte Hortensia Herrero

telecinco.es 19 FEB 2026 - 13:05h.

La obra interactiva ‘El mundo del cambio irreversible’ cambia para siempre tras la intervención del público

La instalación del Centro de Arte Hortensia Herrero vive una guerra digital provocada por la interacción de los visitantes

Compartir







Este fin de semana, los visitantes de una de las salas del Centro de Arte Hortensia Herrero fueron testigos de cómo una aldea medieval japonesa quedaba arrasada por el fuego. Lo que parecía una escena tranquila se transformó, en cuestión de horas, en un paisaje devastado.

La batalla no ocurrió en el mundo real, sino dentro de la obra de arte ‘El mundo del cambio irreversible’. La instalación recrea una aldea medieval japonesa conectada con el exterior, en Valencia. Durante más de dos años, la vida en la aldea transcurría de forma apacible, pero ahora la obra ha incluido la posibilidad de interacción como elemento clave.

“Queríamos que el público pudiera tocar. Si tocaban a los habitantes de la aldea, podían enfadarse. Y ese enfado podía desencadenar una gran guerra”, explican desde el centro.

Eso es exactamente lo que ocurrió. La interacción activó la violencia de los samuráis, que arrasaron la aldea, provocando que sus habitantes murieran y que el fuego consumiera cada rincón del paisaje, dejando así un escenario de ruinas.

Una obra que no se puede reiniciar

Lo más impactante de ‘El mundo del cambio irreversible’ es que no existe un botón de ‘reset’. La devastación no puede deshacerse y la aldea no volverá a estar habitada. En pocas palabras, la obra ha cambiado para siempre. Esa es, precisamente, su esencia, que conecta directamente con una metáfora sobre la libertad y sus consecuencias.

“Cuando das libertad, es para bien y también para mal”, afirman desde el centro. La pieza confronta al espectador con la cara menos amable de la condición humana, la de la violencia, la impulsividad y la responsabilidad colectiva.

La propuesta del Centro de Arte Hortensia Herrero invita a reflexionar sobre un mundo donde no siempre hay segundas oportunidades. En tiempos de inmediatez, esta instalación plantea la idea incómoda de las decisiones irreversibles.