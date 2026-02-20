Lidia González 20 FEB 2026 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sinceran sobre los parecidos de su hija Alma

Mayeli Díaz ya está en casa junto a su novio y su hija y han dado un paso muy importante que han querido compartir con sus seguidores. Después del duro parto que ha tenido, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y Álvaro Rubio presentan a su hija Alma. Con muchas ganas de agradecer el apoyo que han recibido por parte de la comunidad que han creado, los creadores de contenido muestran su cara por primera vez, en exclusiva. ¡Dale al play y descubre a quién de los dos se parece, en Mediaset Infinity!

Ha sido una decisión muy difícil que tomar y sobre la que han hablado largo y tendido, ya que no estaban muy seguros de exponer a su pequeña. Sin embargo, ahora que se han decantado por compartir la imagen de su hija públicamente, comparten los motivos de esta determinación: “Tengo sentimientos encontrados, por ahora hemos llegado a un punto común”.

Tras las complicaciones que ha sufrido durante su parto y en pleno proceso de recuperación, la creadora de contenido no puede estar más feliz en este gran momento que está viviendo. Los influencers no han dejado de derretirse en halagos hacia su pequeña y no pueden evitar sonreír al verla: “Estoy enamorada de su sonrisa, da gusto verla”. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan cómo están siendo sus primeros días junto a ella y se sinceran.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio hablan sobre los parecidos de su hija

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio tenían muy claro cómo pensaban que iba a ser su pequeña, pero tras verla, se han dado cuenta de que es totalmente opuesta a lo que creían: “Es una mini versión de Álvaro”. La creadora de contenido habla de los parecidos de su hija y, aunque pensaba que se iba a asemejar más a ella, lo cierto es que sus rasgos son iguales a los de su pequeña: “Tiene sus ojos, su nariz, su boca…”.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio han tomado la importante decisión de mostrar a su hija públicamente, por primera vez, a través de su canal de mtmad, ‘Mi familia imperfecta’. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan cómo están siendo los primeros días de su pequeña y cómo están gestionando su primera paternidad. Los creadores de contenido están viviendo uno de los momentos más felices de su vida y no dudan en proclamarlo: “Estamos enamorados”. ¡No te pierdas todo lo que han contado, en su canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity!