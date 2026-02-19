Así es el smartwatch Amazfit que lo tiene todo: GPS preciso, llamadas en tu muñeca y resistencia al agua

telecinco.es 19 FEB 2026 - 12:46h.

Con un descuento del 40%, el smartwatch Amazfit Balance 2 XT está arrasando por su diseño elegante y robusto, su autonomía y unas prestaciones top.

¿Necesitas un smartwatch con buen GPS? ¿Te estás cansando de tener que llevar siempre el móvil en la mano? Detente un momento y presta atención: el Smartwatch Amazfit Balance 2 XT soluciona todo eso. Tiene hasta 21 días de autonomía, diseño sumergible y deportivo, GPS multibanda que geolocaliza con precisión, monitorización completísima y total gestión de notificaciones y llamadas. Ah, ¡y un descuento del 40%!

Es un reloj smart perfecto para deportistas, para amantes del senderismo o para quienes están muy conectados y quieren facilidades. No defrauda a nadie.

¿Por qué este reloj inteligente?

La pantalla AMOLED de 2000 nits se ve perfectamente bajo el sol y en exteriores.

Se puede sumergir hasta 5 ATM, podrás llevarlo en la piscina o la playa sin miedo.

Lo mide todo: frecuencia cardíaca, tensión, temperatura, estrés, sueño y mucho más.

Incluye micrófono y altavoz para gestionar las llamadas sin coger el móvil.

Comprar en PcComponentes por ( 269 € ) 159,90 €

Smartwatch Amazfit Balance 2 XT

Lo más llamativo del Smartwatch Amazfit Balance 2 XT es su pantalla. Tiene 1,5 pulgadas de panel AMOLED con Gorilla Glass 3 y 2000 nits. Esto, en castellano, significa que es muy resistente, que es muy nítida y que además se ve perfectamente bajo la luz directa del sol. Y eso se nota mucho. Por otra parte, su sistema GPS utiliza las mejores tecnologías para registrar cada paso que das con precisión, sin desvíos ni saltos, y lo mismo podemos decir de su función de monitorización. Te lo controla todo: desde tus pulsaciones hasta tus movimientos, tu tensión o tus niveles de estrés, entre otras muchas cosas. Te ayuda a cuidarte y a mantenerte conectado, porque también cuenta con apps para configurar entrenamientos, gestionar notificaciones de tu móvil y mucho más.

Todo eso en tan solo 38 gramos de peso y con una batería que aguanta hasta 21 días. Si te gusta hacer deporte y quieres mejorar, si sales a correr por todo tipo de rutas o si, simplemente, no quieres tener que llevar tanto el móvil en la mano, este reloj es para ti.

Comprar en PcComponentes por ( 269 € ) 159,90 €

¿Qué dicen las reseñas de este Amazfit?

Este es un caso de satisfacción casi plena. Según las reseñas del Amazfit, es un reloj que destaca por su autonomía, su medición de la salud y el enorme abanico de opciones que tiene. Aquí puedes leer algunas opiniones reales de usuarios:

"Excelente duración de batería. Bueno para temas de salud. Buena compra."

"Me gustan todas las prestaciones que tiene, muy preciso y gran duración de la batería."

"Realmente me gusta mucho. La batería dura una barbaridad, tiene infinidad de opciones que ni las he usado, me parece muy preciso y útil en la monitorización de las funciones corporales."

