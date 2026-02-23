El valor de las raíces: por qué cuidar las tradiciones sigue siendo clave

telecinco.es 23 FEB 2026 - 10:43h.

Las tradiciones andaluzas forman parte de la vida diaria y siguen vivas gracias a quienes las mantienen

Cuidar las raíces de un lugar es reforzar la identidad y la forma de vivir que hacen de él un sitio reconocible y auténtico

¿Tiene sentido hablar de tradiciones en un mundo que cambia tan rápido? En Andalucía, la respuesta es clara. Sí, porque forman parte de lo que somos y de cómo vivimos. En un contexto global cada vez más homogéneo, conservar aquello que define a un territorio se convierte también en una forma de diferenciación.

Las raíces no están solo en celebraciones puntuales ni en fechas señaladas. Están en la vida en la calle, en los vecinos que se conocen por su nombre, en los mayores de los que tanto tenemos por aprender y en las costumbres que se mantienen de generación en generación. Son detalles cotidianos que ayudan a construir la identidad de un lugar y que marcan la diferencia frente a otros destinos.

Cuidar las tradiciones no significa quedarse anclados en el pasado, sino entender de dónde venimos. Muchos oficios artesanales, fiestas populares o formas de convivencia siguen presentes porque hay nuevas generaciones que deciden mantenerlas vivas y adaptarlas a su tiempo.

La vida en comunidad sigue siendo uno de los grandes valores de Andalucía. Las plazas llenas, las conversaciones improvisadas en ellas, el aprendizaje que pasa de abuelos a nietos o las celebraciones en los distintos barrios forman parte de una cultura que se practica cada día y que refuerza el sentimiento de pertenencia.

Para quien visita Andalucía, acercarse a estas tradiciones es entender mejor el territorio. No se trata solo de ver una fiesta o una costumbre, sino de comprender qué significa para quienes la viven y por qué se sigue celebrando año tras año.

Y es que, es clave seguir cuidando las raíces para garantizar que Andalucía continúe siendo reconocible, auténtica y fiel a sí misma.