Patricia Fernández 23 FEB 2026 - 03:09h.

Después de sincerarse tras la salida de Cristina de la casa, ambos se han encontrado y hablado de lo que sienten

Tras ser la expulsada de 'GH DÚO', Cristina Piaget entraba en la casa de Tres Cantos para resolver sus cuentas pendientes, en especial con Carlos Lozano, el que después de su salida se ha quedado bastante tocado al quedarse muchas cosas que hablar entre ellos y que se habían quedado en el aire con la despedida de la casa que hacía la recién expulsada desde el plató.

Con mucho que decirse y por sorpresa, Cristina entraba en la casa provocando mucha sorpresa en Carlos. Ambos se abrazaban muy contentos de volver a verse y él no podía evitar emocionarse ante ella: "No quiero llorar, pero es que no has visto lo que he dicho, he llorado mucho por ti. No has entendido nada, igual soy yo. Lo que me jode es que digo algo y no lo entiendes, desde el principio te he intentado ayudar, pero no dándote la razón siempre porque no la tienes y yo tampoco". La que pedía que él le explicaba lo que tiene que entender.

Pero les quedaba mucho por abordar. Antes de irse de la casa, Cristina reflexionaba sobre lo que ha sentido por Carlos dentro de la casa y el por qué de los altibajos en su relación, lo que él iba a poder escuchar junto a ella en este momento.

Cristina Piaget, sobre Carlos Lozano: "Me gusta y creo que hay momentos en los que le gusto"

"Creo que los dos reconocimos que sí había algo verdadero, era inverosímil que pasáramos de tirarnos los trastos a de repente superarlo rápidamente. Me gusta y por eso hay que tener cuidado porque igual te mueves más por la pasión. Es importante conocer los defectos y debilidades, eso es amar. Creo que hay momentos en los que le gusto, me encanta que me haya visto como soy, peor no hay más", eran algunas de las palabras de Cristina, a las que reaccionaba el expresentador: "Qué bonito, tiene razón, se lo he contado al 'Súper', pero ella no lo entendía ni lo veía, me estaba volviendo loco. Yo he estado intentando protegerla".

Ion Aramendi les pedía que disfrutasen de un último baile en la casa y mirándose a los ojos sin pensar en nada más, lo que provocaba confesiones entre ellos. Momento en el que ella le confesaba lo que su hijo le ha dicho al salir, en lo que tiene mucho que ver él. Y Carlos le aseguraba que lo que más quiere es que "ella esté bien" y las confesiones que le ha estado haciendo al 'Súper': "Le dije que no me importaría tener nada contigo, pero se me iba y volvía".

"Quiero una persona que me quiera con todo el 'pack", reaccionaba ella y esto provocaba un momento más tenso entre ellos con la reacción de él ante esto: "Tampoco te pases, eso es lo que no me gusta de ti".

El baile entre ellos volvía a conectarles, momento en el que él preguntaba muy directo: "¿Me vas a besar o no?" Pero ninguno daba el paso y continuaban moviéndose al ritmo de la música.

Antes de irse, Cristina le preguntaba si le va a llamar cuando salga de la casa, lo que este no dudaba en responder y se generaba una divertida despedida entre ellos que hacía reaccionar a Ion Aramendi: "Bueno, por favor..."