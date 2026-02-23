Desde que se dictó sentencia tras ser declarado culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, Daniel permanece en la prisión de Surat Thani

La relación de Daniel Sancho y Edwin Arrieta: Silvia Bronchalo habla de un vínculo "sentimental", mientras persiste la sombra económica

La situación judicial de Daniel Sancho en Tailandia ha marcado un antes y un después en la vida de su familia. El joven fue condenado por la justicia tailandesa a cadena perpetua tras ser declarado culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, siendo este uno de los casos que más repercusión mediática ha tenido tanto en España como a nivel internacional.

Desde que se dictó sentencia, Daniel permanece en la prisión de Surat Thani, una cárcel de máxima seguridad en el sur de Tailandia, a la espera de la resolución de los recursos presentados por su defensa. La distancia y las estrictas condiciones del sistema penitenciario del país asiático han convertido el proceso en un auténtico calvario para sus allegados.

Ahora, se ha conocido que su padre, el actor Rodolfo Sancho, lleva más de un año y medio sin visitar a su hijo. Ha sido el propio protagonista de 'El Ministerio del Tiempo' quien, en medio de los rumores y las críticas, ha querido zanjar la polémica, desvelando el motivo de su ausencia en el programa 'Fiesta'.

"El único motivo por el que no voy a Tailandia es que he rodado una serie y he empezado el rodaje de otra", ha sentenciado rotundo, dejando claro que "no hay ningún problema añadido" ni tampoco nada de cierto sobre que su exmujer y madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, y él estarían amenazados a causa de una supuesta deuda que habrían contraído en el país asiático.

"Tampoco es cierto lo que se dice de la deuda con una tercera persona. Estoy tranquilo, centrado en el trabajo y, por supuesto, en el bienestar de Daniel", ha manifestado, demostrando que apoyar a su hijo continúa siendo su prioridad.

Con estas declaraciones, Rodolfo desmiente categóricamente las informaciones que apuntaban a problemas económicos o a presiones externas en Tailandia. Según ha explicado en el espacio de Telecinco, su ausencia se debe exclusivamente a compromisos profesionales que le han impedido desplazarse al país.

El apoyo de Silvia Bronchalo y en qué punto se encuentra el proceso de Daniel Sancho

Mientras tanto, Silvia Bronchalo sí ha viajado en varias ocasiones a Tailandia para estar cerca de su hijo, y aunque desde el inicio del proceso ha mantenido un perfil más discreto que el actor, su presencia constante en el país ha evidenciado su apoyo al joven.

A nivel judicial, la defensa de Daniel continúa trabajando en la vía de los recursos. En Tailandia, las condenas pueden revisarse en instancias superiores, aunque los plazos son largos y el resultado incierto.

Además, existe la posibilidad -aunque compleja- de que en el futuro pueda solicitar un traslado a España para cumplir condena.