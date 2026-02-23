Los gritos de auxilio de Vicenta que veía impotente cómo apuñalaban a su hijo alertaron a los vecinos

Detienen también a los padres del hombre arrestado por matar a su vecino en Valencia

Compartir







ValenciaVicenta, de 88 años, presenció este domingo cómo los tres miembros de una familia de vecinos asesinaban a su hijo Juan Carlos, de 59 años. A través de la puerta entreabierta fue testigo del apuñalamiento de su hijo por el hombre que vivía en su mismo edificio mientras el padre sujetaba a la víctima y la madre le golpeaba con una sartén.

Los gritos de auxilio de Vicenta que veía impotente cómo apuñalaban a su hijo fueron desgarradores. “Me lo han matado. Llamada a la Policía” fueron los alaridos que escucharon los vecinos e inmediatamente alertaron a los agentes que se presentaron en el número 14 de la calle Gavarda.

PUEDE INTERESARTE A prisión el detenido por el doble asesinato de su exmujer y su hija en Xilxes

Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de un hombre, según ha informado el Centro de Investigación y Coordinación de Urgencias (CICU).

Testimonio de Vicenta, clave en las detenciones

El testimonio de la anciana ha sido esencial para las rápidas detenciones que ha llevado a cabo la Policía, el presunto asesino y sus padres, todos de nacionalidad rumana, recoge Las Provincias.

Al parecer, el origen del suceso se inició por los insultos que había lanzado la víctima a su vecino de arriba y agresor por los continuos ruidos que este realizaba, pero la mala relación vecinal venía de atrás. Seis meses antes la madre del presunto asesino agredió a la madre de Juan Carlos, la relación fue dinamitándose entre amabas familias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Vicenta conocía a su hijo y su carácter agresivo, no era la primera vez que tenía conflicto con los vecinos, así que el día del crimen le pidió que no subiera, pero este no le hizo caso y le finalmente acabaron con su vida.