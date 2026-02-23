Lorena Romera 23 FEB 2026 - 09:50h.

Uno de los hijos de la periodista y el torero ha sido diagnosticado de Síndrome de Asperger

Beatriz Trapote ha compartido a través de su perfil oficial de Instagram una de sus reflexiones más íntimas y personales. La periodista, concursante de 'Supervivientes' en el año 2010, se ha sincerado sobre el síndrome que sufre su hijo en común con Víctor Janeiro. Aunque ha preferido mantener la privacidad específica de cuál de ellos -Víctor Jr., Oliver o Brenda-, la empresaria ha querido visibilizar esta realidad.

Coincidiendo con el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se celebra el 18 de febrero, la televisiva ha hecho público el parte médico de uno de sus hijos, que ha sido diagnosticado con Síndrome de Asperger, una condición que se engloba dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Según ha relatado la propia Beatriz Trapote a través de su perfil oficial de Instagram, el proceso por el que han pasado a nivel familiar no ha sido nada fácil. La mujer del torero describe este camino en varias etapas emocionales. La primera de ella, el impacto inicial, ya que el diagnóstico del pequeño llegó como un "golpe" inesperado. Después, el duelo y la negación, momento para asimilar la noticia.

Más tarde, la aceptación y el orgullo. Este ese el punto en el que se encuentran. Tanto Beatriz Trapote como Víctor Janeiro están centrados en el bienestar emocional del menor, más allá de los logros académicos. "No me importan las sumas, restas ni divisiones", escribe la periodista a través de este post publicado en sus redes.

"Para eso siempre habrá calculadoras. Me importa que comprenda el mundo, que gestione sus emociones, que tenga relaciones bonitas y que nadie le haga daño. Quiero que sea seguro de sí mismo, que se sienta válido, que se sienta querido", asegura la emprendedora, que utilizaba su altavoz para "visibilizar, desestigmatizar y seguir luchando por una inclusión real".

Síndrome de Asperger: qué es, causas y características

Pero, ¿qué es el Síndrome de Asperger? Lo primero de todo, cabe destacar que el término "Síndrome de Asperger" ya no se usa como término de diagnóstico. Tal y como apuntan desde la página web especializada, Augismo.org, "define al autismo cuando no se acompaña de discapacidad intelectual ni de dificultades significativas de lenguaje en sus aspectos formales".

Por tanto, "el síndrome de Asperger forma parte del TEA (trastorno del espectro del autismo) y las personas que en su día recibieron dicho diagnóstico comparten las características nucleares de la condición: dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento", apuntan desde la citada página web.

Asimismo, "es un trastorno del neurodesarrollo que afecta, principalmente, a la interacción social y a la comunicación no verbal". Las características comunes son "un interés profundo por temas específicos, dificultades para interpretar el sarcasmo o las señales sociales sutiles y una gran honestidad o literalidad en el lenguaje".

"Esto no es una enfermedad. No están malitos. No es un problema. Hay que ocuparse, no preocuparse. Porque el autismo es una discapacidad que muchas veces no se ve, pero siempre se vive. Sé empático. Sé generoso. Sé solidario. Porque hablar sana, pero escuchar ayuda", concluye Beatriz Trapote tras compartir públicamente el diagnóstico de su hijo, en común con Víctor Janeiro.