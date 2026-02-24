Este brillo labial de Valentino tiene ácido hialurónico y está arrasando en Sephora con un precio de risa

telecinco.es 24 FEB 2026 - 12:22h.

Siete tonos diferentes, fórmula con vitamina E, ácido hialurónic, ceramidas y un acabado de primera: así es el nuevo Valentino Puffer Gloss.

Las 10 mejores barras de labios de larga duración del 2025

Compartir







Tus labios necesitan una ayudita y estás buscando un nuevo brillo para dársela. Probablemente, de todos los gloss que haya en el mercado, una de las mejores recomendaciones sea el Brillo de labios Valentino Puffer Gloss. ¿Por qué? Para empezar, por su fórmula con ácido hialurónico, ceramidas y vitamina E; su acabado no pegajoso o, por qué no, también por su precio, que está rebajado de 39,99 € a tan solo 25,99 €.

Un gloss que puede usar cualquier persona, ya que se adapta a todo tipo de labios y siempre consigue el mismo resultado: unos labios más carnosos, suaves y brillantes desde la primera pasada.

PUEDE INTERESARTE Las 10 mejores barras de labios de larga duración del 2025

¿Por qué recomendamos este gloss en concreto?

El combo de ácido hialurónico, ceramidas y vitamina E cuida y rellena los labios visualmente.

La fórmula no es pegajosa, se aplica como un aceite y aguanta perfectamente todo el día.

Intensifica el color natural y queda bien sobre cualquier labial e incluso solo.

Su aplicador de precisión hace que usarlo sea aún más fácil.

Comprar en Sephora por ( 39,99 € ) 25,99 €

Brillo de labios Valentino Puffer Gloss

Hay glosses que brillan y luego está el Brillo de labios Valentino Puffer Gloss que, además, rellena, cuida y dura mucho. El secreto de su éxito está en una fórmula que combina activos de primera entre los que está el ácido hialurónico, que da más volumen al instante; las ceramidas, que refuerzan la barrera natural de la piel; y la vitamina E, que nutre y protege al mismo tiempo. Notas que lo usas desde la primera aplicación, ya que tus labios lucen más carnosos, suaves y con más color, e incluso el uso es sencillo gracias a su aplicador de precisión. Solo tienes que dibujar una V bajo el arco de Cupido, marcar el centro del labio inferior y extender desde las comisuras hasta ese punto para una aplicación perfecta. Cualquiera puede usarlo.

Tiene siete tonos diferentes y todos lucen igual de bien a la vez que cuidan tus labios. Tengas unos labios sensibles, más o menos finos o más o menos dañados, este gloss no solo mejorará su aspecto, también los cuidará como se merecen.

Comprar en Sephora por ( 39,99 € ) 25,99 €

¿Tiene buenas reseñas este gloss?

Tiene muy buenas reseñas, sobre todo por las calidades de sus acabados, sus programas y su enorme capacidad de 12 kg. A continuación puedes leer algunas valoraciones reales de usuarios que hemos recopilado:

"Se puede usar sobre el labial o solo. Tiene un suave aroma a menta que me encanta. El efecto voluminizador es suave y deja una ligera sensación de hormigueo."

"¡Me encanta este brillo labial! Te deja los labios carnosos perfectos. No quema como otros. Es súper brillante, reluciente y lustroso."

"Tan suave sin ser pegajoso... Me encanta el color, valió la pena el dinero y planeo comprarlo nuevamente.."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.