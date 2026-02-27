¿Café o té? Elije tu manera de saborear cada momento del día

telecinco.es 27 FEB 2026 - 10:45h.

Mercadona ofrece una amplia variedad de cafés y tés pensados para acompañar cada momento del día

Cápsulas, café molido, té negro, verde o matcha son algunas de las distintas opciones que puedes encontrar en tu supermercado de confianza

¿Eres de los que no perdonan su café diario o de los que encuentran en el té su pequeño ritual? Seas del equipo que seas, seguro que coincidimos en algo: no hay nada como una sobremesa con los tuyos mientras disfrutas de una bebida caliente que te ayude a sobrellevar el frío.

Hoy te descubrimos los cafés y tés de Mercadona para que elijas tu team… ¿o quizá te quedes con los dos? Porque, según el momento, puede apetecerte un café o un té.

Para muchos, es imposible imaginar la mañana sin ese primer sorbo, y con él, el olor que lo llena todo, la taza caliente entre las manos y ese instante que marca el inicio de la jornada. Solo, con leche, largo o intenso… Para quienes disfrutan del café como un imprescindible diario, en Mercadona hay opciones pensadas para saborearlo como más te gusta.

El café en cápsulas

Este tipo de café se ha convertido en el aliado perfecto para quienes no quieren renunciar a un buen café, incluso cuando el tiempo aprieta. Intensos, suaves o con notas especiales como el café Sabor Caramelo compatible con Nespresso, una novedad dentro del surtido de cápsulas de Mercadona.

En resumen: práctico, rápido y con todo el sabor en cada taza.

El café molido

El café de siempre, el que se adapta a cada momento y a cada forma de prepararlo. Ese que huele a casa y a rutina bien hecha. Además, el Café Molido de Mercadona ha mejorado la calidad de su molienda para que también puedas utilizarlo en cafeteras espresso (las de brazo).

Clásico, aromático y lleno de sabor, es la elección segura de quienes saben que hay cosas que nunca fallan.

El café se adapta a cada rutina y a cada momento del día gracias a su variedad: intenso o clásico. Desde el primer sorbo de la mañana hasta la pausa que apetece a media tarde, cada taza acompaña esos pequeños instantes que forman parte de lo cotidiano. En Mercadona, la variedad de cafés está pensada para que disfrutes del tuyo como más te guste.

Hay momentos, sin embargo, que invitan a bajar el ritmo y a disfrutar sin prisas. Preparar una taza de té es casi un ritual: elegir el sabor, dejar que repose y disfrutar de su aroma antes del primer sorbo. Ya sea para empezar el día con calma, hacer una pausa o desconectar, el té acompaña esos instantes en los que cuidarse también forma parte del plan.

Té negro, té verde o té matcha

Con más cuerpo o más ligero, el té negro y el té verde de Mercadona se adaptan a distintos momentos del día. Dos opciones clásicas que acompañan tanto las pausas activas como los momentos de calma, con sabores que invitan a disfrutar de cada taza a tu manera.

El té matcha es otra opción de té verde que te invita a parar y disfrutar del momento con calma. El Té Matcha Hacendado, vibrante y lleno de matices, convierte su preparación y degustación en un pequeño ritual de bienestar. Es ideal para quienes buscan cuidarse sin renunciar a una experiencia diferente y consciente en su día a día.

Y tú, ¿con cuál te quedas?