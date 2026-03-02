telecinco.es 02 MAR 2026 - 11:57h.

Doble depósito de café, bomba de 19 bares de presión, depósito de agua de 1,4 litros y memoria para darte el mejor café en todo momento. Es ideal.

Las 10 mejores cafeteras espresso del 2025 en relación calidad-precio

Compartir







¿Buscando una buena cafetera? ¿Y si te dijéramos que hay una que viene con doble depósito para café en grano, molinillo y además memoria para saber qué café quieres en todo momento? No es cosa del futuro, es cosa de la Cafetera Superautomática De'Longhi Rivelia. Uno de los mejores modelos automáticos que, ahora, está rebajado casi 200 €.

Es la cafetera perfecta para cafeteros de verdad que no tienen tiempo para pararse a preparar un café. Lo hace todo automáticamente y hasta guarda varios perfiles para que, si sois varios en casa, cada uno disfrute del café perfecto para cada momento del día.

PUEDE INTERESARTE Las 10 mejores cafeteras espresso del 2025 en relación calidad-precio

¿Por qué recomendamos este gloss en concreto?

Te permite tener dos variedades de grano diferentes y cambiar entre ellas cuando quieras sin mezclar sabores.

Aprende tu rutina y ajusta el menú de café durante el día, con hastas 4 perfiles personalizados.

Espuma la leche automáticamente y se limpia sola con dar un toque a un botón después de usarla.

Tiene 15 programas y puede hacer 2 tazas a la vez con 19 bares de presión.

Comprar en Media Markt por ( 819 € ) 649 €

Cafetera Superautomática De'Longhi Rivelia

Aparte de su diseño, lo más llamativo de la Cafetera Superautomática De'Longhi Rivelia es que aprende cómo tomas el café. Sí, tiene molinillo integrado. Sí, tiene una bomba de 19 bares que va genial. Pero nada se compara con cómo sigue tus preferencias mientras la usas para que, según la hora del día y el perfil de usuario activo, siempre pueda ofrecer el café que prefieres para ese momento, sin tener que hacer nada. Lo recuerda todo para que tú solo tengas que encenderla y dejarla hacer. También es muy bueno el sistema Bean Switch que tiene, ya que incluye dos depósitos de grano de 250 gramos intecambiables, permitiéndote cambiar de uno a otro cuando quieras sin que se mezclen sabores. Además, tiene un espumador de leche automático que da muy buenos resultados, y un depósito de 1,4 litros de agua que da para muchas tazas. Y todo se controla a través de un panel táctil sencillísimo.

Es una cafetera superautomática pensada para que no pierdas tiempo, pero también para que experimentes cuanto quieras. Si te gusta el buen café, o las bebidas calientes en general, es perfecta.

Comprar en Media Markt por ( 819 € ) 649 €

¿Tiene buenas reseñas esta cafetera De'Longhi?

Las reseñas, como podrás leer a continuación, son buenísimas. A los usuarios les encanta que esta cafetera te guíe y te permita personalizar el café tal y como quieras. Echa un vistazo:

"¡Cafetera perfecta! Que pueda cambiar de grano hace disfrutar de muchos tipos de café, a parte su funcionamiento es muy fácil, te guía paso a paso, te indica perfectamente cuando poner agua..."

"Compré la cafetera con dudas pero estoy muy contenta y es un gran ahorro el café en grano."

"Excelente cafetera. Fácil de usar y personalizable, puedes crear según tus gustos."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.