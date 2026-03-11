Aldeas Infantiles SOS lanza una guía para ayudar a las familias a acompañar a sus hijos en el entorno digital

telecinco.es 11 MAR 2026 - 09:05h.

Más del 70% de los menores de entre 10 y 15 años tiene móvil propio y casi el 95% dispone de él a los 15

La guía alerta sobre riesgos como la pornografía, el ciberacoso y la desinformación e incluye recomendaciones prácticas para favorecer una relación más saludable con las pantallas

La organización de atención directa a la infancia Aldeas Infantiles SOS ha presentado ‘Enredados con las pantallas’, una guía práctica que ofrece a familias y educadores herramientas para acompañar a niños, niñas y adolescentes en una convivencia digital responsable. El informe incluye datos avalados por la evidencia científica, entrevistas a especialistas y testimonios de adolescentes para analizar cómo la tecnología influye en su desarrollo y bienestar.

El acceso a internet es ya casi universal, con un 96% de los hogares conectados. Más del 70% de los menores de entre 10 y 15 años dispone de teléfono móvil propio y, a los 15, la cifra alcanza el 94,8%. El entorno digital ocupa así un lugar central en su ocio, su socialización y la construcción de su identidad.

La guía advierte de que muchas plataformas están diseñadas para prolongar el tiempo de uso mediante sistemas de recomendación y reproducción automática que dificultan la desconexión. Según recoge el informe, numerosos adolescentes expresan cansancio mental, presión por estar siempre disponibles y dificultad para dejar el móvil.

Entre los riesgos más habituales figuran la exposición temprana a la pornografía, que antes de los 16 años ya han buscado el 97,3% de los chicos y el 78,3% de las chicas, el ciberacoso que podría afectar a uno de cada cinco adolescentes, y la difusión de discursos de odio y desinformación. También se señala el acceso de menores a plataformas donde se comercializa contenido sexual pese a las restricciones de edad, tales como OnlyFans, así como la presión estética y comparativa que impacta especialmente en las adolescentes.

El compromiso de Aldeas Infantiles SOS

Frente a este escenario, la organización defiende un acompañamiento adulto activo basado en el diálogo, la presencia y la comprensión de cómo funcionan las plataformas. Explicar el papel de los algoritmos, establecer tiempos y espacios de desconexión y fomentar el pensamiento crítico son algunas de las pautas que propone la guía.

Además, en sus aportaciones al ‘Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales’, Aldeas Infantiles SOS ha subrayado medidas como la implementación de verificadores de edad eficaces y de controles parentales por defecto, así como la incorporación de la prevención de la violencia digital en el currículo educativo.

Con esta iniciativa, la entidad refuerza su compromiso con la protección de la infancia en un contexto en el que lo digital forma parte esencial de su día a día y requiere una respuesta conjunta por parte de familias, educadores, plataformas y administraciones.