Lara Guerra 11 MAR 2026 - 00:26h.

Marisa Jara desvela su estado de salud entre lágrimas en 'Supervivientes. Tierra de Nadie'

Los primeros estragos empiezan a pasar factura a los supervivientes: desde mareos hasta picaduras insoportables

Compartir







Marisa Jara, concursante de 'Supervivientes 2026' tenía que ser evacuada de urgencia de Playa Derrota debido a los insufribles dolores persistentes que padecía durante la convivencia. Sus compañeros se centraban en ayudarla desde el primer momento que la veían lamentarse, sin embargo, el servicio médico tomaba la decisión de trasladarla. Durante la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' Marisa ha desvelado su estado de salud actual y si puede, y quiere continuar en esta experiencia tan salvaje.

Después de vivir este momento tan duro, Ion Aramendi conectaba con ella desde la cabaña médica donde ha podido ser atendida. En primer lugar, Marisa le desvela cómo se encuentra en estos momentos: "Estoy sobrepasada, la verdad. Desde que he venido no he parado de tener un problema detrás de otro. Vine con gripe, con placas; el día que me tiré del helicóptero y ayer tuve un dolor de endometriosis brutal que creo que, solo las mujeres que lo sufren saben lo que es y es que creía que me moría del dolor".

Pese a mostrarse frente a la cámara mejor, la concursante asegura que "esta mañana me he vuelto a despertar con la barriga muy inflamada, de no tener comida y llena de dolor. Estar aquí es duro, pero con dolores ya te puedes imaginar".

Sobre los resultados del equipo médico; Ion desvela que ya está todo bien, y no duda pese a esto, conocer por parte de Marisa si peligra su continuidad en el concurso, a lo que ella responde que "si quiero continuar, a pesar de todo quiero continuar". Tras esto, la concursante era incapaz de contener las lágrimas de emoción después del dolor sufrido.

La secuencia completa de todo lo que le ocurrió a Marisa Jara y su posterior evacuación: "Me duele mucho"

Marisa Jara comenzaba el concurso con una gran ilusión, sin embargo, el estado de su salud le está dificultando esta experiencia. Esto se incrementaba cuando la concursante se retorcía llorando desde Playa Derrota ante un gran dolor de estómago. Tal era el dolor que la propia concursante aseguraba entre lágrimas: "Esto es como una maldición"