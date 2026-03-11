Lara Guerra 11 MAR 2026 - 02:19h.

María Lamela inaugura la primera ceremonia de salvación: 'La sentencia de Hydra'

'Supervivientes 2026' ha comenzado por todo lo alto; los 18 concursantes ya han podido convivir durante sus primeros días y sentir los primeros estragos de esta isla tan preciada. Una nueva gala de 'Supervivientes. Tierra de nadie' traía consigo la primera ceremonia de salvación de esta nueva edición. Álex Ghita, Marisa Jara, José Manuel Soto y Toni Elías se juegan su puesto en el reality más salvaje de toda la televisión.

María daba paso al inicio de la primera ceremonia de salvación: "Cuatro nominados y un salvado. Un superviviente se libra hoy de enfrentarse a la expulsión del jueves". Tras esto, les daba la bienvenida a la 'Sentencia de Hydra'.

Claudia Chacón agradece a la audiencia que Álex Ghita se mantenga nominado

Los cuatro nominados se situaban bajo una cabeza de dragón cuyo contenido líquido dicta su final: "Los que tengáis el rojo continuaréis nominados, y el que reciba agua será salvado o salvada". Después de la explicación, Lamela desvelaba el primer concursante: "El concursante que continúa nominado es...¡Álex Ghita!' Una noticia con la que varios concursantes aplaudían y algunos comentarios resonaban, como el de Claudia Chacón; quién daba las gracias a la audiencia por ello.

Después de conocer que Ghita continúa jugándose su puesto en el reality, la presentadora daba paso a nombrar al siguiente nominado que se enfrentará a la expulsión del jueves: "¡Marisa!". Lo sucedido dejaba un momento lleno de tensión e intriga entre Manuel Soto y Víctor Elías: "Uno de vosotros se salva esta noche de la expulsión ¿Estáis ya preparados? El tercer concursante que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión es...Víctor Elías". ¡Esto deja a José Manuel Soto bajo el agua y con la salvación de la primera nominación de 'Supervivientes 2026!

