Patricia Fernández 11 MAR 2026 - 02:29h.

Ion Aramendi comunica a Darío y Borja su futuro en 'Supervivientes 2026' tras la decisión de Almudena

Almudena Porras, concursante oficial de ‘Supervivientes 2026’ no se esperaba que Darío Linero, su expareja con la que rompió una relación de 11 años en ‘La isla de las tentaciones 9’ y Borja Silva, al que conoció en República dominicana y con el que ahora vive una historia de amor, iban a estar con ella en Honduras y que también iban a saltar del helicóptero. De lo que tampoco tenía ni idea es que ella iba a tener que decidir su futuro en esta aventura extrema.

Ion Aramendi explicaba durante la gala dominical con Sandra Barneda que Almudena iba a tener que tomar una decisión con la que el destino de Borja y Darío dependía exclusivamente de ella, teniendo que decidir si quiere convivir con ellos o reunirse con el resto de supervivientes.

Después de que pasasen sus primeras 48 horas de convivencia iba a tener que tomar esta decisión, las que no habían sido fáciles. Almudena y Borja han vivido su primera gran bronca de pareja que ha tenido como detonante un palo y con lo que él se mostraba muy molesto: "No me calientes más la cabeza, actúa en consecuencia de lo que dices y no te rías de mí en mi cara".

Almudena salía de 'playa destino' para ponerse en el 'atril en llamas', donde descubría por Ion Aramendi esta complicada decisión que iba a tener que tomar y se rompía: "¿Cómo me podéis poner en este aprieto? ¿Yo quién soy para decidir sobre el concurso de nadie? Esto no me puede estar pasando a mí, ¿ahora qué hago yo? A Borja le amo y no me perdonaría mandarle a España. No es fácil estar allí con mi expareja, no es plato de buen gusto para ninguno de los tres, pero no quiero otra 'Isla de las tentaciones".

Después de muchas lágrimas y mucho pensarlo, Almudena tomaba la decisión definitiva pensando en la dependencia que ha tenido en su anterior relación: "Borja me va a entender, sé que puedo sola, voy a confiar en que no les mandéis a España, se merecen tanto como yo esto, y vivir mi experiencia. Quiero irme con todos mis compañeros, no sé si me vais a entender, pero tengo que brillar sola".

Ion Aramendi comunica a Borja y Darío su futuro en 'Supervivientes 2026'

Borja se mostraba muy emocionado con que Almudena hubiera decidido esto: "No sabes lo contento que estoy por ella, esa valentía y esa fuerza que le llevo diciendo que demuestre desde que la conozco. Me vuelvo a España ahora mismo y me vuelvo contento, estoy enamorado hasta las trancas".

Momento en el que Ion Aramendi les revela cuál es su futuro en 'Supervivientes 2026' tras lo decidido por Almudena: "No volvéis a España, Almudena y todos van a pensar que sí, pero os vais a quedar en 'Playa destino', el lugar en el que semana a semana irán los expulsados y cuando llegue el momento os jugareis con ellos la expulsión definitiva. Estáis en zona de peligro, pero tenéis una oportunidad".