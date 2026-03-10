Lorena Romera 10 MAR 2026 - 14:31h.

David Rodríguez ha emitido un comunicado para pedir disculpas y explicar su situación. La pareja de Anabel Pantoja se ha visto obligado a dar explicaciones tras verse envuelto en encrucijada de lo más delicada para él. Todavía con un nudo en la garganta, pidiendo perdón por los perjuicios que haya podido ocasionar, el fisioterapeuta ha roto su silencio tras los últimos movimientos en sus redes sociales.

"Hoy quiero pediros disculpas y explicaros lo que ha ocurrido", comienza expresando el padre de Alma, la hija que tiene en común con la sobrina de Isabel Pantoja. Unas palabras que rápidamente han puesto el foco sobre su persona y que han llamado soberanamente la atención de sus seguidores, que era lo que buscaba.

Con el respaldo de la que fuera concursante de 'Supervivientes', David Rodríguez ha emitido un comunicado para explicar el embrollo en el que se encuentra al ver su cuenta de Instagram comprometida. Su perfil profesional está ahora en manos de un hacker que ha estado manipulando sus contactos y operando desde sus mensajes directos.

Una situación de lo más delicada por la que el cordobés, de 26 años, se ha disculpado públicamente. "Mi cuenta profesional ha sido hackeada y he perdido completamente el acceso a ella y a todo su contenido. Lamentablemente, desde ese perfil se ha intentado acceder a otras cuentas, por lo que quiero pedir disculpas a cualquiera que haya recibido mensajes sospechosos o haya podido verse afectado", señala.

Desde este escrito, David Rodríguez se ha dirigido en especial a los clientes de su clínica de fisioterapia: "Para poder seguir trabajando y ayudando a mis pacientes, he tenido que empezar de cero con una cuenta nueva. Os agradecería muchísimo vuestro apoyo en este nuevo comienzo. Seguir la cuenta, compartirla o avisar a quien me seguía antes".

Una noticia que el novio de Anabel Pantoja, y padre de su hija, comunica con profunda tristeza. "Después de años construyendo esta comunidad, duele empezar de cero, pero con vuestra ayuda seguro que volveremos más fuertes. Gracias de corazón por el apoyo", escribe el fisioterapeuta en este comunicado en el que traslada la situación a sus pacientes, seguidores y todo aquel que haya podido verse afectado ante este hackeo.

David Rodríguez recibe el apoyo de Anabel Pantoja

La exconcursante de 'Supervivientes', como no podría ser de otra manera, está siendo sostén y un apoyo incondicional para él en estos momentos. "Mi chico", escribe la creadora de contenido, que ha dado visibilidad a su nuevo perfil a través de sus stories de Instagram, para que llegue a un mayor número de usuarios.

"Le han robado la cuenta y ha perdido todo. Subía contenido muy interesante sobre la fisioterapia. Si os interesa y os apetece, podéis seguirle. Muchas gracias", señala la sobrina de Isabel Pantoja, pidiendo a sus seguidores que se movilicen para ayudar a su pareja ante esta situación que consideran tan injusta.