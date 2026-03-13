El perfume perfecto para regalar por el Día del Padre: L'Homme Rochas huele a elegancia y está de oferta

telecinco.es 13 MAR 2026 - 13:39h.

Un aroma sofisticado y atemporal que encaja con cualquier ocasión, a precio de escándalo en Druni: es tuyo por 40 € menos con esta oferta.

¿Buscando un regalo para el Día del Padre? Los perfumes para hombre son algo que nunca puede faltar, y que nunca falla. Por eso deberías echar un vistazo al Perfume L'homme Rochas. Firmado por la eterna Rochas, es una fragancia que no solo puede durar todo un día, sino que logra combinar la frescura con la calidez sin embriagar a todo el que la huele. Además, ahora mismo está de oferta con un descuento del 54% en Druni. ¡Un chollazo!

Es de esos perfumes que puedes usar para trabajar, para ir a comprar o para una cena especial. Vale para todo, derrocha elegancia y es muy agradable. Sin duda, una sorpresa por ese precio.

¿Por qué recomendamos este perfume?

Tiene una pirámide olfativa que se mantiene durante muchas horas, algo raro para un perfume tan barato.

Consigue un tono inicial muy fresco que se transforma en cálido, el abanico de aroma es muy amplio.

Vale para cualquier ocasión: desde una cena formal hasta el día a día en la oficina.

Hasta el frasco es elegante.

Comprar en Druni por ( 72 € ) 32,95 €

Perfume L'homme Rochas

Si hay algo que caracteriza al Perfume L'homme Rochas es que no se parece a ningún otro. Esta fragancia comienza con el toque de su naranja junto con piña afrutada y cardamomo para conseguir un tono fresco y especiado que no abruma. Aunque luego evoluciona gracias al geranio, la esencia de albahaca y las bayas de enebro. Además, al cabo de las horas es cuando entra en acción su fondo, con una mezcla de pachuli y tonka que genera una calidez que aguanta prácticamente todo el día. No es de esos perfumes que saturan, pero sí que logra llamar la atención.

Viene en un frasco elegante con un cristal azul intenso con estrías finas y una placa fina metálica firmada. Sin duda, un buen regalo para el Día del Padre y, sobre todo, una fragancia que vale para todo. No importa que sea una ocasión especial o ir a comprar.

Comprar en Druni por ( 72 € ) 32,95 €

¿Qué opiniones hay de este perfume para hombre?

El mejor resumen que podemos hacerte sobre las opiniones y reseñas de este perfume para hombres es que todo el mundo dice que huele muy bien, que su fragancia aguante muchas horas y que el precio es redondo. Aquí tienes algunas reseñas:

"Tiene un perfume muy agradable y duradero."

"Me encanta el olor, y a un precio económico."

"Huele súper bien."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.