telecinco.es 13 MAR 2026 - 13:20h.

La alianza entre Valor Mediaset España y GSK pone el foco en la prevención y en la importancia de reforzar el sistema inmunitario en la etapa adulta.

Expertos y profesionales sanitarios destacan el papel de las vacunas como herramienta segura y eficaz para envejecer con salud.

La prevención y la vacunación a lo largo de toda la vida han sido el foco del evento celebrado el 5 de marzo por Valor Mediaset España en colaboración con GSK. Bajo el lema “El cuidado crece contigo. La vacunación no tiene edad”, la jornada puso el foco en la importancia de reforzar la cultura de la prevención especialmente en la etapa adulta, un momento en el que el sistema inmunitario comienza a debilitarse de forma progresiva.

A través de entrevistas y una mesa redonda con profesionales sanitarios, se abordó este proceso natural de envejecimiento del sistema inmunitario, conocido como inmunosenescencia, y cómo este deterioro nos hace más vulnerables frente a infecciones y determinadas patologías crónicas. Los expertos insistieron en que, aunque llevar una alimentación equilibrada, descansar adecuadamente y realizar ejercicio físico son pilares fundamentales para la salud, la vacunación es una herramienta clave para fortalecer nuestras defensas, evitar enfermedades y por tanto prevenir complicaciones.

El acto estuvo presentado por Roberto Arce y Ángeles Blanco, quienes destacaron la importancia de contar con información rigurosa y accesible para que la ciudadanía pueda tomar decisiones responsables sobre su salud. Durante el encuentro, Cristina Henríquez de Luna, presidenta de GSK España, y Cristina Garmendia, presidenta de Mediaset España, subrayaron el compromiso de ambas entidades con esta alianza, que cumple su tercer año, y con el objetivo común de sensibilizar sobre el valor de las vacunas en la edad adulta.

El mensaje que cerró el evento dejó claro que vivir más años es un logro de los avances científicos y sociales, pero envejecer con salud requiere adoptar medidas preventivas en cada etapa de la vida. Las vacunas forman parte de esas herramientas que contribuyen a proteger el sistema inmunitario y a mejorar la calidad de vida.

