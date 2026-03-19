Las 5 reglas de oro que van a cambiar tu forma de ahorrar e invertir

telecinco.es 19 MAR 2026 - 11:26h.

Cada vez son más las personas que buscan tomar el control de sus finanzas y empezar a invertir con criterio

Desde el método 50-30-20 hasta la diversificación son los básicos que todo inversor debería conocer

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Gestionar bien el dinero ya no es solo cosa de expertos. Cada vez más personas buscan fórmulas sencillas para tomar el control de sus finanzas y empezar a invertir con criterio. En este contexto, iniciativas como las de Trade Republic ponen el foco en la educación financiera con contenidos claros y accesibles, como sus “Tips Republic”, donde resumen las claves básicas que todo inversor debería conocer.

Entre las recomendaciones más destacadas está la importancia de crear un presupuesto realista y cumplirlo –por ejemplo, siguiendo el método 50-30-20–, así como construir un fondo de emergencia que cubra entre tres y seis meses de gastos. A partir de ahí, el siguiente paso es empezar a invertir pensando en el largo plazo, ya que incluso pequeñas cantidades, si se mantienen constantes, pueden marcar la diferencia con el tiempo. Eso sí, conviene no olvidar que toda inversión implica riesgos y que el capital puede fluctuar.

Además, diversificar las inversiones y planificar las distintas etapas vitales –como la compra de una vivienda o la jubilación– son aspectos clave para una estrategia sólida. Revisar las comisiones también es fundamental, ya que pueden impactar significativamente en la rentabilidad final. En conjunto, estas cinco reglas demuestran que gestionar el dinero de forma inteligente puede ser más sencillo de lo que parece. Descubre más en traderepublic.com.