El futbolista, conocido por mantener su vida en un discreto segundo plano, ha roto su silencio sobre el fallecimiento de su progenitor a través de las redes sociales

Leo Messi se despide, roto de dolor, de su padre Jorge en un funeral íntimo y con grandes medidas de seguridad

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Leo Messi ha roto su silencio. El futbolista se ha pronunciado por primera vez este miércoles, 12 de agosto, sobre la muerte de su padre, Jorge, que perdió la vida el pasado 8 de agosto a los 68 años a causa de una enfermedad.

La estrella argentina ha compartido en su perfil de las redes sociales una desgarradora carta en la que se dirige a su progenitor, un mensaje que no ha tardado en llamar la atención y viralizarse en redes ya que el deportista es conocido por mantener su vida privada en un discreto segundo plano.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", comienza la misiva.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", continúa Leo, aseverando que la enfermedad de su padre se agravó justo antes del comienzo del campeonato del mundo.

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Tal y como explica, "cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje, ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad". Aun así, el argentino mantuvo la esperanza de avanzar en el torneo para que su progenitor pudiera recuperarse y presenciar al menos un partido. Argentina llegó a la final, pero su padre no pudo viajar.

"Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", desvela.

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Messi recuerda que, al regresar, su padre creía que Argentina había perdido la final por penaltis. Ambos ya no tuvieron la oportunidad de hablar sobre todo lo ocurrido durante el torneo.

"No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".

Tras el deceso de Jorge Messi, el futbolista se cuestiona su futuro en el fútbol, dejando abierta una posibilidad que hasta ahora no había expresado de forma tan contundente: que su carrera pueda estar acercándose a su final.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

Y es que su padre permaneció a su lado "desde el principio", por ello, lamenta que la muerte haya llegado cuando, según sus palabras, "faltaba tan poquito para el final". "¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", se pregunta.

Durante décadas, Jorge Messi ejerció también como representante y persona de máxima confianza de Leo, acompañándolo desde sus primeros años en el fútbol y desempeñando un papel fundamental en su trayectoria. Fue él quien estuvo junto al joven Messi cuando la familia tomó la decisión de trasladarse a Barcelona en el año 2000 para que pudiera realizar las pruebas con el FC Barcelona. Permaneció a su lado durante las diferentes etapas de su carrera, desde sus comienzos hasta convertirse en una estrella mundial.

"Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí... Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios", señala.

Messi resume en una sola frase las distintas facetas que Jorge desempeñó en su vida: "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías".

La carta termina con el siguiente mensaje: "Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa".