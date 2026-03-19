telecinco.es 19 MAR 2026 - 13:26h.

Este reloj de OnePlus viene con GPS dual, más de 100 modos deportivos, certificación militar y una pantalla AMOLED que se ve en cualquier parte.

Los mejores smartwatches del 2025: guía comparativa y precios

Compartir







Si estás buscando un buen reloj smart, el Aniversario de AliExpress te lo pone fácil. La tienda online está tirando sus precios hasta el 25 de marzo, y es la oportunidad perfecta para hacerte con el Smartwatch OnePlus Watch 3. Un reloj con autonomía de más de 2 semanas, 100 modos deportivos, GPS dual y un sinfín de funciones que está rebajado a 169 € y que te puedes llevar aún más barato con los cupones de AliExpress:

ESAS70 - 70 € de descuento en compras superiores a 509 €.

- 70 € de descuento en compras superiores a 509 €. ESAS60 - 60 € de descuento en compras superiores a 429 €.

- 60 € de descuento en compras superiores a 429 €. ESAS45 - 45 € de descuento en compras superiores a 319 €.

- 45 € de descuento en compras superiores a 319 €. ESAS30 - 30 € de descuento en compras superiores a 209 €.

PUEDE INTERESARTE Los mejores smartwatches del 2025: guía comparativa y precios

El smartwatch perfecto para deportistas, profesionales que no quieren perder tiempo mirando el móvil o personas que, simplemente, quieren estar más conectadas.

¿Por qué lo recomendamos?

La batería aguanta hasta 16 días de uso en modo ahorro y hastas 5 en modo inteligente normal.

Su pantalla TPO AMOLED de 1,5 pulgadas se ve perfecta bajo la luz del sol.

Tiene GPS de doble banda con soporte para los principales sistemas, dándote una ubicación ultraprecisa.

Cuenta con todas las funciones de monitorización, conectividad, salud y seguimiento que puedas imaginar.

Comprar en AliExpress por ( 679,80 € ) 169,82 €

Smartwatch OnePlus Watch 3

Lo más llamativo del Smartwatch OnePlus Watch 3 sin duda es su diseño, coronado con una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas ultranítida que no te va a dar problemas lo mires donde lo mires. Pero lo más interesante es lo que hay "bajo el capó", un chip Snapdragon con 32 GB de memoria y el sistema Wear OS que hcen que lleves un miniordenador en la muñeca. Puedes usar el reloj para pagar con Google Wallet, monitorizar tu sueño, mejorar tus entrenamientos, gestionar notificaciones y redes sociales o hasta escuchar podcasts y música sin tener que tocar el móvil. De hecho, incluye 100 modos deportivos y un GPS perfecto si sales a pasear o en ruta de bici, con una batería que aguanta hasta 16 días en modo ahorro. ¡Si hasta es capaz de analizar tus ronquidos!

Es el reloj inteligente que necesitas. No importa si lo quieres para medir tu salud al entrenar, mejorar objetivos o practicar deporte. No importa, porque funciona genial en todos los frentes y además es muy resistente.

Comprar en AliExpress por ( 679,80 € ) 169,82 €

Esto opinan quienes lo han comprado

Los que ya tienen el OnePlus Watch 3 están encantados con él por su batería y porr todas las opciones y funciones que trae, aparte de su diseño. Aquí puedes leer varias reseñas de usuarios que hemos recopilado de internet:

"Llevo una semana con el y es una maravilla, batería de 4 días largos, opciones de salud, notificaciones... Vengo de un Apple Watch y creo que no lo a echar nada de menos."

"Dándole caña la batería dura más o menos 3-5 días con prácticamente todo activado. La verdad que el reloj va muy bien y fluido."

"Una compra sensacional, es uno de los mejores relojes que hay en el mercado actualmente. Llevo una semana con él y es todo lo que cabría esperar de un SmartWatch."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.