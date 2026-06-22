Claudia Barraso 22 JUN 2026 - 17:16h.

Los servicios de emergencia encontraron a los dos pequeños muertos atrapados en el coche y en el garaje de la casa familiar

Muere una bebé de 20 meses en Alemania tras ser olvidada por su madre en el interior del coche

Compartir







La muerte de dos niños ha conmocionado en Francia tras revelar que fallecieron porque su madre les dejó dentro de su coche en plena ola de calor en Carprentras, Vaucluse, Francia. Las autoridades han abierto una investigación para determinar la causa de la muerte de los menores de dos y cuatro años y el por qué su madre les dejó en el interior del coche.

Los niños fueron encontrados por los bomberos tras recibir una llamada pasada la una y media de la tarde, según ha confirmado el medio 'Le Parisien'. Estaban dentro del coche muertos, en parada cardiopulmonar dentro del coche de su madre que estaba aparcado en el garaje de su vivienda. Los servicios de emergencia intentaron reanimarles, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida y terminaron confirmando su fallecimiento.

Una tragedia que ha generado muchas preguntas sobre por qué la madre les dejaría en el garaje, dentro del coche y si era consciente de que los menores estaban allí dentro. Además, las autoridades tampoco han confirmado cuánto tiempo pudieron pasar los niños encerrados dentro del vehículo, pero, las primeras investigaciones, han confirmado al mismo medio que los pequeños entrarían al coche sin que su madre lo supiese y se quedaron atrapados.

El testimonio de la madre de los menores fallecidos

Sin embargo, fuentes policiales declararon al medio ‘Le Parisien’ que la madre confesó que “había olvidado a sus hijos” en el coche cuando se fue de compras. En ese momento, los termómetros alcanzaron hasta 40 grados, de hecho, el municipio tenía establecida la alerta naranja por temperaturas extremas. Pero dentro de un vehículo cerrado puede subir hasta 20 grados más.

PUEDE INTERESARTE El padre de la niña de dos años muerta en Brión se olvidó de su hija en el interior del coche tras recibir una llamada al pasar por delante de su centro de trabajo

Las autoridades están investigando lo ocurrido y todavía no han confirmado si los niños pudieron quedar atrapados, pero el testimonio de su madre ha hecho saltar todas las alertas al confesar que se fue a hacer la compra y que se olvidó de ellos.