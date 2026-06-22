Lorena Romera 22 JUN 2026 - 11:37h.

La hija de Terelu Campos arrasa con un look de invitada multicolor y de confección española

Los looks de Alejandra Rubio para su cita en la Feria del Libro en Madrid

Compartir







Alejandra Rubio ha vuelto a demostrar por qué es todo un referente en lo que a moda se refiere. La hija de Terelu Campos ha acaparado todas las miradas con el look de invitada que ha escogido para la boda de una de sus mejores amigas. Una elección de lo más original con la que ha apostado por la confección made in Spain, con un vestido a todo color por 160 euros al que ha dado su sello gracias a los complementos.

El vestido de firma española perfecto para el embarazo

El gran protagonista de su look ha sido, sin duda, el espectacular vestido largo de la firma valenciana THE-ARE, que destaca por su vibrante estampado tipo acuarela (y que está disponible en El Corte Inglés por 160 euros). Una explosión de color que se ha convertido en la mejor aliada de la influencer, que atraviesa su semana 27 de embarazo.

Se trata de una opción ideal para esta etapa de gestación, ya que el corte de la prenda permite que la silueta fluya con total naturalidad sin ceñirse a ninguna parte del cuerpo (aunque ella ha optado por colocarle un cinturón en la parte baja de la tripa, para marcar precisamente su barriguita).

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio habla de su nuevo proyecto profesional tras el éxito de su novela

Aunque el diseño original cuenta con un elegante escote palabra de honor, la que fuera colaboradora ha decidido transformarlo por completo. Para adaptar la prenda a su propio estilo -y probablemente a las exigencias de la celebración-, la ahora escritora ha incorporado al estilismo una original chaqueta superpuesta de gasa translúcida en color burdeos. Esta pieza de cuello alto y mangas fluidas consigue que el conjunto sea mucho más sofisticado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Accesorios boho chic y un estilismo con mucho sello

Lejos de optar por el minimalismo a la hora de accesorizar el look, Alejandra ha decidido arriesgar con un cinturón de acabado metálico y pedrería colocado estratégicamente a la altura de la cadera y una diadema de joyería dorada con motivos de hojas entrelazadas, un detalle de lo más boho chic. Para completar el estilismo, ha lucido varios anillos dorados y una manicura en tono blanco.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En cuanto al maquillaje y a la peluquería; la creadora de contenido ha optado por su melena rubia, completamente suelta y lisa, permitiendo que el tocado se convierta en el foco absoluto de atención, y por un make up algo más marcado, con su característico delineado negro, los labios perfilados con un sutil efecto gloss y unas favorecedoras mejillas rosadas.