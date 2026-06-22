Óscar Casas y Ana Mena rompen su relación tras casi dos años juntos: su entorno revela el motivo de la ruptura

Por el momento, ni la cantante ni el actor se han pronunciado al respecto, pero sigue existiendo cariño y admiración mutua entre ambos

La historia de amor de Ana Mena y Óscar Casas: más de un año de amor que arrancó en el set de rodaje

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Se acabó. Ana Mena y Óscar Casas han puesto fin a su relación sentimental después de cerca de dos años juntos. La ya expareja formada por la cantante malagueña y el actor se había convertido en una de las más queridas y mediáticas del panorama nacional. Su historia de amor parecía atravesar uno de sus mejores momentos. Sin embargo, la realidad era muy distinta.

La noticia, que ha caído como un auténtico jarro de agua fría entre los seguidores de la pareja, ha sido adelantada por el periodista Javi Hoyos y después confirmada por otros medios, dando a conocer nuevos detalles sobre una ruptura que, según coinciden, se ha producido de manera amistosa y sin terceras personas de por medio.

El periodista y creador de contenido, visiblemente afectado, ha explicado: "Me duele muchísimo darla porque les queremos mucho, les admiramos muchísimo y nos encantan como pareja. He podido hablar con su entorno más cercano y la ruptura es oficial".

De acuerdo a las fuentes consultadas por el comunicador, la decisión se ha tomado de forma consensuada y sin que existan factores externos que hayan precipitado la separación. "No hay terceras personas ni nada raro. Ha sido una ruptura de mutuo acuerdo", ha aseverado.

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Ni Mena ni Casas se han pronunciado públicamente por el momento. Sin embargo, personas cercanas a 'Vanitatis' han trasladado que uno de los grandes motivos y factores clave de su quiebre sentimental se debería al desgaste provocado por sus exigentes agendas profesionales.

Ambos atraviesan etapas especialmente intensas en sus respectivas carreras. La artista vive uno de los momentos más exitosos de su trayectoria musical y se encuentra inmersa en su gira de verano 2026, 'Summer affair tour'.

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Por su parte, el intérprete ha estado grabando el rodaje de 'A puño descubierto', la segunda película junto a su hermano Mario Casas y que llegará a los cines en 2027. De ahí que su tiempo juntos se haya visto reducido hasta el punto de apenas coincidir.

Su historia de amor

La relación comenzó a gestarse en 2024, cuando el programa 'Fiesta' anunciaba su noviazgo con unas imágenes de ambos besándose. Tal y como trascendió después, el amor surgió por aquel entonces durante el rodaje de 'Ídolos', la película que se estrenó el pasado mes de abril que protagonizan juntos y que terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para que surgiera algo más que una simple amistad profesional.

La química que mostraban en pantalla pronto tuvo reflejo fuera de ella. Aunque durante los primeros meses intentaron mantener la discreción, las imágenes juntos y las continuas muestras de complicidad confirmaron lo que era un secreto a voces. Y dejaron de esconderse.

Durante este tiempo, él ha sido uno de los seguidores más fieles de la artista. El actor ha mostrado en sus redes sociales y en sus apariciones públicas la admiración por la carrera y el talento de la malagueña, destacando en varias ocasiones su esfuerzo y dedicación profesional.

A pesar de su popularidad, decidieron mantener su relación a la vista. Normalizándola, pero sin sobreexponerla. Por ello, aunque la ruptura ha sorprendido a muchos, en las últimas semanas habían comenzado a surgir algunas señales que alimentaban los rumores.

La ausencia de apariciones conjuntas en determinados eventos y el hecho de que no acudieran juntos a algunas citas relevantes despertó las primeras sospechas entre sus seguidores. Especialmente comentada fue la ausencia de Casas junto a Mena en algunos compromisos públicos donde habitualmente habrían aparecido juntos.

Por el momento, entre ellos sigue existiendo cariño y admiración mutua, pero ambos habrían llegado a la conclusión de que sus caminos debían continuar por separado.