Cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital: la guía práctica en el videopodcast ‘Informarte es protegerte’

telecinco.es 20 MAR 2026 - 10:56h.

Laila Jiménez y María Verdoy explican paso a paso cómo presentar la solicitud y qué derechos y obligaciones se derivan de la prestación

El segundo episodio del videopodcast aborda, entre otras cosas, quién puede solicitar el IMV

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Conocer la existencia del Ingreso Mínimo Vital es solo el primer paso. El segundo es cómo solicitarlo. Esa es la propuesta del segundo episodio de ‘Informarte es protegerte’, el videopodcast del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, conducido por Laila Jiménez y María Verdoy.

El episodio comienza recordando quién puede solicitar la prestación. Está dirigida a personas y a hogares con recursos limitados, pero cada solicitud se analiza de manera individual, teniendo en cuenta los ingresos y el patrimonio de toda la unidad familiar. También se explican otros requisitos, como la edad mínima de 23 años y un periodo de convivencia familiar de, al menos, seis meses.

A continuación, el episodio detalla cómo realizar la solicitud. Se puede tramitar en oficinas o de manera online a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, aportando la documentación necesaria según la situación de cada hogar. Por ejemplo, si hay menores, personas con discapacidad o familias monoparentales, la ayuda se adapta a esas circunstancias, incluyendo el Complemento de Ayuda a la Infancia en caso de niños/as a cargo.

También se abordan los derechos y obligaciones de los beneficiarios. Una vez concedida la ayuda, es fundamental comunicar cualquier cambio relevante en el hogar, como la llegada de un bebé o un cambio de residencia, para mantener la prestación vigente.

El episodio incluye un caso práctico que resuelve dudas habituales. Por ejemplo, una persona autónoma también puede recibir el Ingreso Mínimo Vital, siempre que no supere los límites de ingresos establecidos. Asimismo, todos los solicitantes deben acreditar residencia legal y continuada en España durante el año previo a la solicitud.

Finalmente, se recuerda la existencia del teléfono 020, un canal gratuito donde cualquier persona puede resolver dudas y recibir orientación sobre la prestación.