Lorena Romera 06 MAY 2026 - 11:47h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha publicado un tierno vídeo junto a la nieta de Raquel Bollo

Aguasantas Vilches y Juan José Peña descubren el sexo de su bebé en un 'gender reveal' con perlas y fuegos artificiales

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Aguasantas Vilches y Juan José Peña ya conocen el sexo del bebé que están esperando tras un gender reveal de lo más emotivo, decorado con perlas y motivos marinos y con fuegos artificiales en el momento de la revelación. Ahora, a través de Instagram, la que fuera concursante de 'GH VIP' ha compartido un vídeo junto a la hija de Alma Bollo en el que muestra su reacción al sexo del bebe.

La influencer se ha sincerado con sus seguidores tras compartir con ellos que está esperando un niño, algo que descubrió al ver teñirse el cielo de un denso humo azul. Unos stories que ha publicado junto a Jimena, fruto de la relación que su pareja tuvo con Alma Bollo, y en los que se ve la gran complicidad que hay entre ellas.

"Tenemos mucha resaca emocional, ¿verdad? ¿Tú también?", pregunta la futura mamá con ternura a la peque de 6 años, reflejando que la llegada del nuevo miembro de la familia es algo que también la emociona profundamente. Un vídeo en el que la sevillana confiesa que el hecho de que sea un niño ha sido una auténtica sorpresa para ambas. Tanto es así, que su apuesta era "niña en un 70%", confiesa la que fuera pareja de Manuel Cortés.

"Todavía no nos creemos que es un niño… No nos lo creemos. ¿Tú te lo crees?", le consulta a la hija de Alma Bollo, que reacciona negando con la cabeza y haciéndole una divertida mueca a la influencer, que no puede evitar soltar una carcajada.

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Con este gesto, Aguasantas hace partícipes a sus seguidores de la buena relación que tiene con la hija de Alma Bollo, con la que no suele compartir contenido a través de sus redes. Sin embargo, esta ocasión ha sido la excepción, ya que ha querido celebrar públicamente que la pequeña va a volver a convertirse en hermana mayor (ya vivió el nacimiento de Miguel, por parte de madre).