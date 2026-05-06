Lidia González 06 MAY 2026 - 12:00h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ enseña el resultado de su cambio de look con un nuevo color de pelo

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Laura Ulldemolins quiere cerrar todas las etapas de su pasado y no hay mejor manera que cambiando su imagen por completo. Por ello, después de posicionarse con Borja en su conflicto con Luciana, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ dice adiós a su moreno con un cambio de look. Durante su visita a Barcelona, se pone en manos de una de sus mejores amigas para comenzar este nuevo momento de su vida. ¡Dale al play y no te pierdas cómo es el resultado definitivo, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Va a desaparecer el cabello negro”, así lo anuncia la amiga de la creadora de contenido. A pesar del pánico que tiene a enfrentarse a este momento, la catalana lo tiene claro: “Necesito un cambio”. Después de su sorprendente ruptura con Lorenzo y el conflicto que tiene con Luciana, la influncer ha dado este importante paso para comenzar su etapa en Sevilla con una imagen completamente renovada. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ muestra el resultado y presume de su nuevo pelo.

El padre de Laura Ulldemolins contesta a Lorenzo

Laura Ulldemolins ha aprovechado muy bien su estancia en Barcelona, no solo para hacerse un cambio de look sino, también, para aclarar algunas cosas que se han dicho últimamente. El padre de la creadora de contenido contesta a Lorenzo tras las críticas y desmiente lo que ha contado: “Hay unas informaciones que están circulando que no son del todo ciertas”. ¡Dale al play y descubre todo lo que tienen que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!