telecinco.es 20 MAR 2026 - 12:44h.

Olvídate de configurar presiones o temperaturas, porque esta máquina inteligente lee el código de barras de cada bebida para que salga siempre perfecta

Las 10 mejores cafeteras espresso del 2025 en relación calidad-precio

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Por las mañanas lo último que queremos es pelearnos con botones o esperar una eternidad a que la cafetera se caliente. Si eres de los que valora la rapidez pero no está dispuesto a renunciar a un espresso con cuerpo o a un café largo bien hecho, la cafetera de cápsulas Bosch Tassimo Finesse TAS16B7 es para ti.

Lo mejor es que ahora mismo es que está a precio mínimo histórico en PcComponentes. Es el momento ideal para jubilar esa cafetera vieja o regalarla y pasarte a un sistema mucho más sencillo.

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Lo mejor de la Bosch Tassimo Finesse

Tecnología inteligente T-DISC que ajusta tiempo, temperatura y cantidad de agua automáticamente.

que ajusta tiempo, temperatura y cantidad de agua automáticamente. Calentamiento ultrarrápido para que no pierdas ni un segundo esperando entre taza y taza.

para que no pierdas ni un segundo esperando entre taza y taza. Diseño compacto de 0,7 litros ideal para cocinas premium o despachos donde el espacio es oro.

ideal para cocinas premium o despachos donde el espacio es oro. Display LED intuitivo que te avisa de todo lo que la máquina necesita de forma visual.

que te avisa de todo lo que la máquina necesita de forma visual. Higiene máxima con componentes desmontables que evitan cualquier mezcla de sabores.

Comprar en PcComponentes por 29,99€

El regalo perfecto

¿Por qué elegir este modelo y no una cafetera de cápsulas convencional? La respuesta está en la capacidad de ofrecer siempre los mismos resultados. Los que sabemos de café odiamos que un día salga aguado y otro demasiado fuerte. Con la Tassimo Finesse eso no pasa, porque sus sensores leen el código de barras de la cápsula y regulan la extracción profesional para que cada taza sea idéntica a la anterior.

Además, su potencia de 1400 W asegura que la temperatura se mantenga estable de principio a fin, algo vital para que el café no se queme ni salga frío. El color beige le da un toque elegante y el acabado es de esos que aguantan el uso diario sin desgastarse.

Preguntas frecuentes

¿Sirve para algo más que café?

Sí, al usar el sistema T-DISC puedes preparar desde tés hasta chocolates calientes y especialidades con leche con la misma facilidad.

¿Es difícil de mantener limpia?

Para nada. Al usar cápsulas no hay restos de café molido por todas partes, y sus piezas desmontables se pueden limpiar a fondo en un momento.

¿Avisa cuando falta agua o hay que descalcificar?

Sí, el panel LED tiene indicadores específicos para que no tengas que estar adivinando cuándo le toca un repaso técnico.

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Si buscas una cafetera que sea rápida y que no te complique el día, la Bosch Tassimo Finesse es la ganadora absoluta. Aprovecha ese descuento del 56% en PcComponentes.

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