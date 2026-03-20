Olvídate de configurar presiones o temperaturas, porque esta máquina inteligente lee el código de barras de cada bebida para que salga siempre perfecta
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Por las mañanas lo último que queremos es pelearnos con botones o esperar una eternidad a que la cafetera se caliente. Si eres de los que valora la rapidez pero no está dispuesto a renunciar a un espresso con cuerpo o a un café largo bien hecho, la cafetera de cápsulas Bosch Tassimo Finesse TAS16B7 es para ti.
Lo mejor es que ahora mismo es que está a precio mínimo histórico en PcComponentes. Es el momento ideal para jubilar esa cafetera vieja o regalarla y pasarte a un sistema mucho más sencillo.
Lo mejor de la Bosch Tassimo Finesse
- Tecnología inteligente T-DISC que ajusta tiempo, temperatura y cantidad de agua automáticamente.
- Calentamiento ultrarrápido para que no pierdas ni un segundo esperando entre taza y taza.
- Diseño compacto de 0,7 litros ideal para cocinas premium o despachos donde el espacio es oro.
- Display LED intuitivo que te avisa de todo lo que la máquina necesita de forma visual.
- Higiene máxima con componentes desmontables que evitan cualquier mezcla de sabores.
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El regalo perfecto
¿Por qué elegir este modelo y no una cafetera de cápsulas convencional? La respuesta está en la capacidad de ofrecer siempre los mismos resultados. Los que sabemos de café odiamos que un día salga aguado y otro demasiado fuerte. Con la Tassimo Finesse eso no pasa, porque sus sensores leen el código de barras de la cápsula y regulan la extracción profesional para que cada taza sea idéntica a la anterior.
Además, su potencia de 1400 W asegura que la temperatura se mantenga estable de principio a fin, algo vital para que el café no se queme ni salga frío. El color beige le da un toque elegante y el acabado es de esos que aguantan el uso diario sin desgastarse.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para algo más que café?
Sí, al usar el sistema T-DISC puedes preparar desde tés hasta chocolates calientes y especialidades con leche con la misma facilidad.
¿Es difícil de mantener limpia?
Para nada. Al usar cápsulas no hay restos de café molido por todas partes, y sus piezas desmontables se pueden limpiar a fondo en un momento.
¿Avisa cuando falta agua o hay que descalcificar?
Sí, el panel LED tiene indicadores específicos para que no tengas que estar adivinando cuándo le toca un repaso técnico.
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