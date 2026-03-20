Cuidarnos para cumplir años con salud, clave de la alianza entre Valor Mediaset y GSK

telecinco.es 20 MAR 2026 - 13:41h.

Los expertos destacan que gran parte de las enfermedades podrían prevenirse adoptando hábitos saludables y la vacunación como herramienta clave.

La vacunación desempeña un papel fundamental en todas las etapas de la vida, contribuyendo a mejorar nuestra calidad de vida.

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Cumplir años y hacerlo con salud significa, sobre todo, ganar en calidad de vida. Este fue uno de los mensajes centrales del encuentro organizado por Valor Mediaset España en colaboración con GSK, donde se destacó la importancia de cuidar la salud en todas las etapas de la vida. Y es que, a medida que avanzan nuestras agujas del reloj biológico, nuestro sistema inmunitario se debilita y se vuelve más vulnerable a enfermedades, por lo que la prevención y la vacunación resultan fundamentales.

Cristina Henríquez de Luna, presidenta de GSK España, señala que aprender a cuidarse en cada etapa de la vida es fundamental. Según cifras de Eurostat, alrededor de dos tercios de las enfermedades en personas menores de 75 podrían haberse evitado. “Hay una enorme oportunidad de trabajar en políticas de salud pública, campañas de prevención y vacunación”, añadió.

Por su parte, Cristina Garmendia, presidenta de Mediaset España, recuerda que divulgar contenidos sobre salud global siempre ha estado en el ADN de la compañía. “Sabemos que llegamos a los ciudadanos, y sabemos que conseguimos modificar conductas”, afirma.

Mercedes Fernández de Castro, directora de la unidad de vacunas de GSK España, destaca que la compañía tiene un propósito claro: adelantarse a la enfermedad. Para lograrlo, se centran en la investigación y el desarrollo de vacunas innovadoras con el objetivo de que las personas puedan envejecer con autonomía, salud y buena calidad de vida.

Con una esperanza de vida cada vez mayor y una sociedad más longeva, el reto es vivir más años con salud, reforzando hábitos preventivos y contando con herramientas como las vacunas, que protegen el sistema inmunitario y ayudan a mantener la calidad de vida en todas las etapas de la vida.

Para más información consulta con tu profesional sanitario

NP-ES-GVU-WCNT-260001 (v1) 03/2026