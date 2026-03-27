El mando inalámbrico más versátil, ergonómico y fiable del mercado baja de precio en PcComponentes

telecinco.es 27 MAR 2026 - 14:37h.

Hasta 40 horas de autonomía, diseño texturizado para un mejor agarre y conectividad plena vía Bluetooth. El mando de Xbox Series S es una joya.

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¿Buscando un buen mando para jugar más cómodo? Hay miles de opciones en el mercado, pero te podemos asegurar que pocas son tan buenas como el Mando de Xbox Series S. Este pad en concreto destaca no solo por su diseño en color blanco, sino por su genial ergonomía, la buena respuesta que tiene, lo fácil que se conecta a cualquier dispositivo y su autonomía de 40 horas (y eso que funciona con pilas). ¿Y sabes lo mejor? Que ahora mismo está rebajado un 21% en PcComponentes.

Es el mando inalámbrico ideal para jugar en móviles, ordenadores y consolas. No importa dónde vayas a usarlo, porque está muy por encima de la mayoría de mandos.

¿Por qué lo recomendamos?

Se puede conectar a más de un dispositivo por Bluetooth o la tecnología de Xbox para saltar de uno a otro sin cables.

Tiene un agarre texturizado en gatillos, botones y funda que lo hace más cómodo.

Incluye un jack de 3,5 mm que es compatible con cualquier tipo de auriculares.

Su autonomía es enorme a pesar de usar pilas.

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Mando de Xbox Series S

Prácticamente todo lo que define al Mando de Xbox Series S es lo que lo hace especial. Se conecta a cualquier dispositivo vía Bluetooth o con la tecnología de Xbox (PC, consolas, Android, iOS...) y tiene un diseño de lo más ergonómico y sólido. De hecho, cuenta con una textura que facilita el agarre y lo hace aún más cómodo. Por otra parte, cuenta con un botón de Compartir con el que hace capturas de imagen en cualquier momento. ¿Y la autonomía? Pues es toda una sorpresa porque, aunque usa dos pilas AA, estas aguantan hasta 40 horas de uso continuado y todo en un mando que pesa poco más de 220 gramos.

Es un mando perfecto si quieres jugar no solo con tu consola, sino también con tu ordenador o tu teléfono. Para el precio que tiene, es de los mejores que vas a encontrar sin cable.

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Esto opinan quienes lo han comprado

Una valoración de 4,8 sobre 5 dice mucho del grado de satisfacción de los usuarios con este mando. Tal y como verás en las reseñas que hemos podido recopilar, lo que más destacan es su ergonomía y calidad de acabados, además de su rápida respuesta:

"Bastante buena calidad, buen agarre y buen material, el color es bonito y tiene una rugosidad perfecta para el agarre."

"Es un muy buen producto, siempre he preferido los productos oficiales en cuanto a mandos, y demás, funciona muy bien con ordenador, y es muy cómodo. Le terminé cambiando el color."

"Estoy realmente impresionado con el control de Xbox. No solo es de alta calidad, sino que el empaque también es excelente."

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