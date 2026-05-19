Pedro Jiménez 19 MAY 2026 - 01:18h.

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La hoguera final de confrontación de Luis y Julia se las prometía muy tensa, y así ha sido, después de que Julia le pidiera una hoguera Sandra Barneda completamente al límite, llena de dudas y superada por la experiencia. De hecho, la joven no acudió a la última hoguera de las chicas: "Tengo mucho acumulado", ha dicho Julia ante la presentadora del reality de Telecinco, antes de que su pareja apareciera.

Julia vería imágenes de este en su villa: "Me da mucho asco. Necesito verle", diría una Julia que destacaría como lo que más le ha dolido el hecho de "verle con cara de cachondo". "Está demostrando que no sabe poner freno", añadiría Julia. Tras estas palabras, todo a solas entre Sandra Barneda y ella, Luis ha hecho su irrupción en la hoguera... muy pero que muy enfadado.

"No confías nada en mí", diría una y otra vez Luis. "¿Tendría que confiar? Eres un p*** cerdo", ha dicho, por su parte, Julia. La tensión ha aumentado entre los dos, llenándose de reproches y ataques y cada vez yendo a más y más. Luis le ha echado en cara que tendría que haberse dejado llevar más en esta aventura y Julia, por su parte, ha apuntado que se ha olvidado de todo lo que tenía fuera: "Te crees que la relación que tenemos es un juego como el que has hecho allí". "Te vas a arrepentir toda la vida", le ha dicho Luis, que le ha reprochado que no haya visto todo "su paso".

El tiempo ha pasado y los dos han entrado en bucle, con una Julia recordándole a Luis que todo esto es muy grave para ella y Luis restándole importancia (o, al menos, excusándose en que ya sabían a lo que iban). Posteriormente, Julia le ha desvelado a Luis que no pudo ir a la última hoguera de las chicas: "No me veía capaz de superar esa situación".

Más adelante ha llegado el momento de ver imágenes juntos, donde ya la tensión ha aumentado todavía más si cabe, con un Luis en pantalla dejándose llevar con Nieves (sin llegar a traspasar todos los límites), pero sí con confesiones y juegos varios que han molestado mucho a Nieves. Las imágenes no acabarían ahí, esta vez con un Luis mucho más cerca de Nieves y una Julia mucho más molesta que antes.

Luis y Nieves toman una decisión final

Por último ha llegado el momento de la decisión final. ¿Quieres saber qué han decidido en cuanto a su futuro? ¿Se habrán ido de la mano o separados, cada uno por su lado? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!