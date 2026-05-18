Lorena Romera 18 MAY 2026 - 11:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha anunciado una feliz noticia en un vídeo en el que aparece junto a sus hijos

Jessica Bueno y su novio, Robert Mendoza, coinciden con Luitingo en el mismo evento

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Jessica Bueno ha anunciado un importante cambio de vida junto a sus tres hijos. A través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' ha hecho partícipes a sus seguidores de un momento de lo más significativo para ella. Se trata de un logro a nivel personal que marca un antes y un después para ella y sus tres pequeños: Fran, fruto de su relación con Kiko Rivera, Jota Jr y Alejandro, en común con Jota Peleteiro. La sevillana ha anunciado por todo lo alto, y junto a sus tres niños, que cumple uno de sus mayores sueños.

En estos últimos años, la creadora de contenido ha sufrido varios batacazos sentimentales por los que ha tenido que pasar por diferentes mudanzas (y hasta cambios de ciudad). Ahora, la colaboradora de televisión consolida su independencia al convertirse en propietaria de un impresionante inmueble que se traduce para ella en el bienestar de sus hijos. A través de Instagram, Jessica ha celebrado la noticia con su comunidad, a los que ya ha enseñado el interior del inmueble.

Una vivienda de dos pisos, muy luminosa y espaciosa, con zona exterior ajardinada de la que sus hijos ya disfrutan correteando de un lado a otro. "Hay momentos que no se pueden explicar del todo… solo sentirlos. Hoy me han dado las llaves de nuestra casa. Nuestro hogar. El lugar donde mis hijos y yo vamos a construir nuevos recuerdos, nuevas rutinas, nuevas risas y mucha paz", escribe la modelo en este post, el más especial que ha compartido hasta la fecha.

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Pero la que fuera también concursante de 'Supervivientes All Stars' no ha negado que el camino para llegar hasta aquí ha sido complicado y le ha supuesto un gran sacrificio que ahora se ve recompensado: "Aunque por fuera sea 'solo una casa', para mí significa muchísimo más: es esfuerzo, miedo, noches sin dormir, trabajo, lágrimas, valentía… y también demostrarme a mí misma que sí podía. Estoy orgullosa. Muy orgullosa. Porque esto lo he conseguido yo sola. Bienvenidos a nuestro nuevo hogar".

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Jessica Bueno recibe las palabras de su novio tras su gran anuncio

Como era de esperar, la publicación se ha llenado rápidamente de muestras de cariño, felicitaciones de amigos y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Sin embargo, entre todos los comentarios ha destacado especialmente el de su novio, Robert Mendoza. El artista, que es testigo directo del día a día de la empresaria, no ha dejado pasar la oportunidad de gritar a los cuatro vientos la profunda admiración que siente hacia ella.

"Detrás de esa casa hay muchísimo esfuerzo, trabajo y valentía… y eso es lo que más admiro de ti. Qué orgulloso estoy de ti y de todo lo que has luchado para llegar hasta aquí", ha escrito el violinista, ensalzando la resiliencia de su pareja. Un tierno gesto que Jessica Bueno ha agradecido con unas cariñosas palabras: "Muchas gracias, mi amor".