Patricia Fernández 19 MAY 2026 - 01:50h.

Irini llega como nueva tentadora a 'Villa montaña' y sorprende a un Atamán al que conoce de fuera

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Nuevas sorpresas esperaban en 'La isla de las tentaciones 10', los participantes no podían esperarse que iban a tener nuevos integrantes en sus villas. Álex Girona llegaba a 'Villa deseo' mientras era Irini la que se incorporaba a las solteras en 'Villa montaña', lo que dejaba completamente descolocado a Atamán.

La 'sombra de la tentación' irrumpía en 'Villa montaña' y cuando se quitaba la capa roja y se presentaba ante todos le cambiaba la cara a un Atamán que la recibía con un abrazo: "Qué heavy".

"Aquí estoy, un reencuentro en República Dominicana", entonaba la soltera y este explicaba que Irini era una chica que conoció fuera, lo que ella detallaba: "Salí de fiesta, él estaba de camarero, fui a pedir la copa y se puso muy nervioso. Me fui a casa y le seguí, hablamos y quedamos". Mientras él confesaba estar "muy nervioso" en este momento.

Atamán y la nueva tentadora tenían una conversación a solas después de las presentaciones, él le contaba que Leila había caído en la tentación y cómo estaba la situación con Claudia, la que no presenciaba nada de esto al estar vetada 24 horas de la villa: "Me falló, desde la segunda hoguera está con otro. Y si quería tener una tentación de verdad aquí eras tú. Estoy en 'shock' porque ya estaba avanzando con una chica aquí y ahora llegas tú, me cambias todos los planes".

Tantas eran las ganas que tenían de verse que ambos no dudaban en tener un momento a solas en la habitación del participante de 'La isla de las tentaciones 10', donde entre recuerdos y confesiones, cada vez estaban más cerca: "Estoy contentísimo de que hayas venido, me acabas de cambiar todo el esquema de la experiencia"

Donde volvía a salir el nombre de Claudia, pero este le dejaba claro que no quería que se fuera de la habitación porque le apetecía estar con ella, tanto era así que se terminaban besando haciendo saltar la alarma: "¿Crees que estarán durmiendo? Les podemos despertar". Y compartiendo un momento de lo más pasional entre ambos, pero preferían no ir a más y dormir juntos en la primera noche en la villa de Irini.

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