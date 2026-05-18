La participación ha rozado el 65%, uno de los datos más elevados de las últimas convocatorias autonómicas

Juanma Moreno apuesta por un gobierno de PP "en solitario" y avisa a Vox: "No sería razonable la búsqueda del sillón"

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El Partido Popular ha vuelto a imponerse en las elecciones andaluzas y seguirá siendo la fuerza más votada en el Parlamento autonómico, aunque ha perdido parte de la amplia ventaja obtenida en 2022.

La formación liderada por Juanma Moreno logra 53 escaños y se queda a dos de la mayoría absoluta. El PSOE mantiene la segunda posición con 28 diputados, mientras que Vox consolida su presencia como tercera fuerza y Adelante Andalucía protagoniza una de las mayores subidas de la noche electoral.

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La paradoja electoral: más votos, pero menos escaños

Uno de los datos más llamativos que dejan estos comicios es que prácticamente todos los partidos han mejorado sus resultados en número de votos respecto a las anteriores elecciones, pero varios han perdido representación parlamentaria. Un fenómeno que se explica tanto por el aumento de la participación como por el funcionamiento del sistema electoral andaluz.

La participación ha rozado el 65%, uno de los datos más elevados de las últimas convocatorias autonómicas, lo que ha incrementado notablemente el número total de papeletas depositadas en las urnas. Eso ha provocado que algunas formaciones sumen más apoyos absolutos sin lograr traducirlos en más diputados.

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El ejemplo más claro es el del PP, que vuelve a ganar las elecciones con más del 41% de los votos, pero pierde cinco escaños respecto a la anterior legislatura. También el PSOE retrocede en representación pese a mantener una importante bolsa de apoyos. En cambio, Adelante Andalucía sí consigue transformar su crecimiento electoral en una subida de diputados y pasa de dos a ocho escaños, favorecida en parte por el reparto final de restos en varias provincias.