¿Por qué tu gato rechaza su comida pero devora cualquier otra cosa? Tiene una explicación

telecinco.es 31 MAR 2026 - 13:05h.

Llevan miles de años siendo cazadores solitarios, así que solo una alimentación natural para gatos que respete ese origen va a resultar apetecible para ellos.

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Seguro que alguna vez has puesto delante de tu gato un pienso con una ficha nutricional impecable y el animal ni se ha dignado a olerlo, pero, en cuanto le pones un snack, lo devora en segundos. Si convives con un felino, esto es algo de lo más habitual, y la razón está en su propia historia: los gatos descienden de cazadores solitarios de zonas áridas de África y Oriente Próximo que obtenían todo lo que necesitaban de sus presas, con un acceso mínimo al agua.

A diferencia del perro, la domesticación del gato ha sido tardía y, sobre todo, no ha venido acompañada de una adaptación alimentaria progresiva. Por eso, marcas como Natura Diet han desarrollado, tras años de investigación, una buena propuesta de alimentación natural para gatos que hace que todas sus recetas giren en torno al instinto del felino sin renunciar a un buen equilibrio nutritivo.

Descubre aquí Natura Diet y su alimentación natural para gatos

¿Por qué cuesta tanto dar con un alimento completo que acepten?

Aunque los tratemos como animales de compañía, los gatos siguen siendo carnívoros estrictos con un aparato digestivo, un metabolismo y una forma de relacionarse con la comida que responden directamente a ese pasado salvaje. No son animales que se adapten con facilidad a los cambios, ni tampoco tolerantes con ingredientes que no encajen con su fisiología.

Aquí es donde se marcan las diferencias con el perro, que sí ha evolucionado junto al ser humano y puede tirar de dietas mucho más variadas. El gato mantiene intacta esa rigidez instintiva y tiene una manera de percibir la alimentación que corresponde a su pasado salvaje.

Eso se nota de manera muy concreta en algo que cualquier dueño acaba descubriendo: para un felino, la experiencia sensorial de comer (el olor, la textura, la forma del alimento) lo es casi todo. Ahí está la esencia de la alimentación natural para gatos: fórmulas que no van en contra de su biología.

Qué debe tener sí o sí un buen alimento para gatos

Aunque tu gato duerma en el sofá y no tenga que salir a cazar, su instinto espera una dieta que conecte con su rol de depredador solitario. El mejor pienso para gatos no es el que más llama la atención en la estantería del súper, sino el que mejor encaja con cómo funciona su organismo. Para eso, hay cuatro pilares que no pueden faltar:

Fórmula adaptada a su condición de carnívoro.

Ingredientes reconocibles y de origen natural.

Buena digestibilidad.

Nutrientes completos sin aditivos artificiales que no aportan nada.

Natura Diet trabaja precisamente con esa filosofía: recetas desarrolladas de forma biológicamente coherente, ingredientes cuidadosamente seleccionados y sin colorantes ni conservantes artificiales en su composición.

Descubre el mejor pienso para gatos de Natura Diet

Cuando son los propios gatos los que deciden

La regla de oro de la alimentación felina es tan sencilla como inapelable: si un gato no quiere comer algo, no lo come. Da igual lo que diga la etiqueta. Por eso, la palatabilidad (que el alimento resulte atractivo para el animal) no es algo secundario, es una de las prioridades.

Es exactamente lo que explica que existan productos completos a nivel nutricional que ningún gato toca. Natura Diet ha trabajado en esa dirección hasta dar con fórmulas "super crunchy" y "super tasty", construidas sobre una textura crujiente que resulta estimulante para los felinos. Y quien ha dado el visto bueno no ha sido un equipo de marketing, sino los propios gatos en pruebas de palatabilidad internas, en las que un 60% de los animales eligieron su comida natural para gatos frente a otras opciones del mercado.

Además, acaban de recibir el Trofeo del Hogar Top Mascotas 2026, un reconocimiento que, según Núria Riera, Brand Manager de la marca, "demuestra que lo que realmente importa, el bienestar y la satisfacción de los animales, está en el centro de nuestro trabajo".

Elige la comida natural más palatable para gatos

Fuera del plato: lo que la alimentación hace por el estado emocional del felino

Cada vez se habla más de algo que antes pasaba desapercibido: la relación directa entre lo que come un gato y cómo se siente. Los conocidos como gatos indoor (que viven únicamente en interiores) son especialmente vulnerables al estrés derivado de cambios en el entorno, escasez de estímulos o alteraciones en su territorio. Y ese estrés se traduce en señales concretas: pérdida de apetito, aislamiento o incluso conductas de marcaje.

Por eso existen ya fórmulas de alimentación para gatos domésticos que incorporan ingredientes con función emocional, como la menta gatera o la valeriana. Natura Diet los incluye en su comida natural para que cada acercamiento al cuenco se convierta en una experiencia positiva para el animal. De este modo, la alimentación natural para gatos no solo cubre sus necesidades nutricionales, también es una herramienta para reducir su estrés y mejorar su calidad de vida.

Asegura el bienestar de tu gato con la alimentación de Natura Diet

Si pensabas que tu gato era especialmente caprichoso o difícil con las comidas, debes tener claro que, aunque viva contigo, sigue acumulando miles de años de instinto que no olvidan cómo debería ser su comida. Ofrécele una alimentación natural para gatos que respete cómo piensa, de dónde viene y cómo come. Todos saldréis ganando.

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