Di adiós a las canas con este concurso que regala un año de coloración en casa

telecinco.es 07 ABR 2026 - 13:52h.

Llongueras impulsa su nueva coloración en casa con un concurso que promete cobertura total de canas durante un año.

La marca lanza un sorteo en redes para dar a conocer Color Advance.

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La coloración en casa vive uno de sus momentos más fuertes, especialmente entre mujeres que buscan resultados eficaces sin renunciar a la comodidad. En este contexto, Llongueras presenta su nueva campaña digital para dar a conocer Llongueras Color Advance, una coloración permanente que combina cobertura total, cuidado del cabello y un acabado profesional sin salir de casa.

Con motivo de este lanzamiento, el 7 de abril la marca activará un concurso en redes sociales que invita a las usuarias a dar el paso definitivo frente a las canas.

Participar es muy sencillo. Quienes quieran hacerlo solo deberán acceder al post publicado en Divinity y responder en comentarios a la pregunta “¿Por qué tus canas necesitan Llongueras Color Advance?”. Entre todas las respuestas, se seleccionarán las cinco respuestas más creativas como ganadoras, que recibirán un mensaje directo para gestionar la entrega de un premio pensado para transformar su rutina de coloración.

Más allá del concurso, la campaña pone el foco en los beneficios de Llongueras Color Advance, una coloración permanente con calidad profesional que garantiza una cobertura del 100%, incluso en canas resistentes. Su fórmula, enriquecida con aceite de semilla de uva y Provitamina B5, no solo aporta color, sino que también cuida el cabello en profundidad, ofreciendo hasta seis veces más brillo y fortaleza. El resultado es un color intenso que se mantiene hasta cinco semanas, con un cabello visiblemente más joven, fuerte y lleno de vitalidad.

Pensado para mujeres que valoran tanto la eficacia como el cuidado capilar, este lanzamiento permite lograr resultados profesionales desde casa sin complicaciones. Así, Llongueras propone una solución que une tecnología de coloración avanzada y tratamiento capilar en un solo gesto, adaptándose a las necesidades de quienes buscan practicidad sin renunciar a un acabado impecable. Además, cuenta con una fórmula vegana y está disponible en 28 tonos diferentes.

Con esta iniciativa, la marca invita a las usuarias a replantear su relación con las canas, apostando por una experiencia sencilla y eficaz, porque un cambio de look nunca fue tan fácil.

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