Los facultativas le realizaron un análisis toxicológico al apreciar su estado y su escasa respuesta ante los estímulos

La Policía Nacional registró el domicilio de la pareja y encontró que estaba en condiciones higiénicas inadecuadas y con sustancias aparentemente estupefacientes

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CalatayudUna pareja ha sido detenida por agentes de la Policía Nacional en Calatayud después de que el área de pediatría de un hospital detectase que su hija, una bebé de apenas diez meses, presentaba cocaína y marihuana en su organismo.

Todo ocurrió el pasado martes 7 de abril, a aproximadamente las 15:00 horas, cuando desde el hospital dieron la voz de alarma a las autoridades después de que la pequeña diese positivo en un análisis toxicológico que le fue practicado ante los síntomas que manifestaba.

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La bebé dio positivo en cocaína y marihuana en el test del hospital

La bebé llegó al centro hospitalario la tarde anterior con síntomas que advertían que apenas respondía a los estímulos bajo un estado de apatía. Por eso, los facultativos procedieron a realizarle el test toxicológico, tras lo cual descubrieron la realidad de lo que estaba pasando.

Frente a la situación descubierta, la pareja esgrimió que justo durante el fin de semana previo unos amigos del progenitor habían acudido a su vivienda y consumieron, supuestamente, sustancias estupefacientes. Debido a ello, y según su relato, del que se hace eco El Periódico de Aragón, contaron que la menor pudo haber ingerido algún resto accidentalmente.

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La pareja, detenida por la Policía Nacional de Calatayud

Ante estos hechos, los agentes de la Policía procedieron a la detención de los progenitores, al tiempo en que, en el marco de la investigación abierta, llevaron a cabo un registro, –previa autorización del juzgado–, de la vivienda en la que residen.

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Allí, los efectivos desplazados a la zona pudieron comprobar que el inmueble no contaba con las condiciones higiénicas adecuadas para el cuidado de un bebé, así como encontraron sustancias aparentemente estupefacientes, según informa el citado medio, al alcance de la menor.

Tras estas pesquisas, debidamente remitidas a la autoridad judicial competente, la pareja quedó a disposición judicial mientras la investigación continúa para determinar exactamente lo sucedido y concluir qué responsabilidades penales se atribuyen a ambos.