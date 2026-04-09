España evacuó su sede diplomática en Teherán el pasado 7 de marzo ante el deterioro de la seguridad por la ofensiva militar de EEUU

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España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán que cerró en marzo por la ofensiva militar de EEUU. Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, este jueves en los pasillos del Congreso, donde comparecerá para explicar la posición de España ante la guerra.

Albares ha asegurado a los medios que ha ordenado la reapertura de la Embajada de España en Irán, para ofrecer su ayuda al proceso de negociación abierto con el alto el fuego de 15 días acordado por EE UU e Irán. El titular de Exteriores ha explicado que toma esta decisión ante el paréntesis de dos semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos e Irán y con el fin de que "desde todos los vectores" impulsen ese esfuerzo por la paz.

"Esperemos que todos apuesten por la negociación"

"Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", ha dicho el ministro.

El titular de Exteriores de España comparecerá este jueves ante la Comisión de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Poco antes de entrar ha informado que ya ha dado instrucciones para el Embajador de España, Antonio Sánchez-Benedito regrese a Teherán, después de que el pasado 7 de marzo se evacuara la sede diplomática por las malas condiciones de seguridad ante la ofensiva militar de EEUU e Israel.