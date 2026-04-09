Gonzalo Barquilla 09 ABR 2026 - 08:38h.

Jon Ezkurdia asesinó al actor Koldo Losada en un crimen marcado por el Joker, la violencia extrema y una mente al límite sin retorno.

El séptimo capítulo de 'Personas, bestias' analiza el crimen del Joker: puedes verlo completo y en abierto clicando en este link a Mediaset Infinity

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El 19 de noviembre de 2014, la vida del actor Koldo Losada se apagó de forma brutal en su propio hogar. A manos de quien había sido su pareja durante dos décadas, Jon Ezkurdia, el crimen estuvo envuelto en una inquietante puesta en escena: maquillaje, alcohol y la sombra del Joker como símbolo de una mente quebrada.

Lo que parecía una relación consolidada terminó revelando un trasfondo de tensiones, miedos y una violencia latente que, aquel día, estalló sin retorno. El séptimo episodio del videpodcast 'Personas, Bestias' analiza el asesinato del intérprete en Bilbao que participó como actor secundario en series de éxito como 'Los Serrano', 'Águila roja' o 'Yo soy Bea', entre otras.

La inquietante última conversación que Koldo tuvo con su hermana, relacionada a su marido

Koldo Losada y Jon Ezkurdia llevaban 20 años de relación. Se habían casado en 2013. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2014, Jon decidió acabar con todo. Ana Palacio, abogada de la víctima, recuerda que ambos estaban en su casa de Bilbao aquel día, decidieron salir a dar un paseo con su perro Gastón y regresaron al domicilio sobre las 12:00 horas del mediodía. "A partir de ahí, ni a Koldo ni al perro se les vuelve a ver", explica la letrada.

Pedro Gorospe, periodista de 'El País', destaca que Koldo había participado en numerosas series ('Los hombres de Paco', 'Hospital Central' o 'Aída') y obras de teatro, mientras que Jon, que también procedía del mundo del teatro, había dejado la interpretación seis años antes del crimen para regentar un bar, 'La gallina ciega', que se convirtió en un local de éxito, especialmente por la presencia de Koldo.

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Muchos testigos apuntan que Koldo le transmitió a sus familiares que quería romper con Jon, por lo que es posible que discutieran. La víctima envió un último mensaje sobre las 13:40 horas de aquel día, un texto en el que parecía estar afectado por sustancias, ya que era inconexo. Además, poco antes, habló por teléfono con su hermana y se despidió de una forma extraña: "Te dejo porque este se está pintando la cara de payaso".

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El simbolismo del marido de Koldo al pintarse la cara del Joker: "Una ritualización clara”

El criminólogo y perito judicial Félix Ríos asegura que "hay una ritualización clara" en Jon al "caracterizarse como el Joker". "Necesitaba dejar de ser él mismo. Tenía que despersonalizarse de su personalidad para no responsabilizarsede lo que va a ocurrir", precisa.

El experto destaca que El Joker es un personaje que representa una dualidad: es un villano, pero también un ser atormentado que despierta cierta compasión.

"Creo que Jon nos lanzaba un mensaje de cómo se sentía él mismo. Quería que los demás sintieran pena por él, al mismo tiempo que sabía que era un villano", subraya Ríos.

Así asesinó Jon a su marido Koldo y a su perro: lo hizo de forma planificada

Ana Palacio y Pedro Gorospe ofrecen detalles del crimen. Jon atacó a Koldo cuando este estaba en el sofá. Está acreditado que estaba adormecido, pero no era consumidor de sustancias, como sí lo era Jon. El criminal cogió un objeto muy contundente, con algún tipo de arista, y asestó varios golpes fuertes en la cabeza del actor, produciéndole la muerte instantánea. En cuanto a Gastón, el perro de Koldo, "parece ser que fue estrangulado con un fular, aunque no se analizó en detalle".

Sobre las 14:55 horas del 19 de noviembre, Jon salió de casa con una bolsa en la que la Ertzaintza encontró posteriormente al perro muerto, junto a varios cojines del sofá del domicilio manchados de sangre. Se presupone que ya había matado a Koldo. Poco después fue a un supermercado, compró varias botellas de vermú y regresó a la vivienda. Una vez allí, sobre las 16:00 horas, llamó a un transportista para llevar unas pertenencias a casa de una amiga y, como último detalle, a las 17: 34 horas, realizó una publicación en Facebok en la que aparecía pintado como el Joker y en el que dejaba un mensaje que parecía una despedida: "La gallina ciega comenzó sin ruido y así se va. Gracias por todo lo que nos habéis regalado".

Félix Ríos afirma que hubo premeditación, ya que la víctima fue drogada antes de ser asesinada. No hubo signos de defensión: "Él sabía que Koldo podía ofrecer resistencia o gritar". "Creo que lo que hizo fue restar posibilidades de la defensa para luego ensañarse de una manera brutal", añade. Jon se refugió en la "teatralización" del personaje del Joker. Pensó que si se acababa todo, acabaría con todo.

Lo que hizo el Joker después de matar y la confesión inesperada a su amiga

Jon se lavó la cara sobre las 18:00 horas. Se cambió de zapatos y fue a un cajero automático, del que sacó 1.800 euros con las tarjetas de Koldo. Luego, volvió a casa, contactó con una amiga y quedaron para tomar algo. La amiga fue con su hija pequeña y se reunieron con otras amigas. Jon, entonces, se comportó de forma muy extraña mientras seguía bebiendo. Dijo que estaba mal porque tenía una enfermedad incurable.

Las amigas, al ver que estaba en mal estado por el alcohol, le propusieron ir en taxi a casa. Se subieron juntos a un coche y le preguntaron durante el viaje por Koldo, pero Jon aseguró que estaba fuera, en Donosti. Sin embargo, una de las mujeres habló con la hermana de Koldo en ese momento y le dijo que era imposible que estuviera fuera de Bilbao. En un momento, Jon les dijo: "He hecho 'pim pim' con Koldo y 'pim pim' con el perro. Ahora voy a hacer 'pum pum' conmigo". Daba a entender que se iba a suicidar. Ellas se asustaron por la situación y le insistieron en acompañarle a casa porque podía caerse por las escaleras. El criminal no quería que subieran, pero sufrió un golpe y las amigas llamaron a una ambulancia para atenderle. En ese momento, aprovecharon para cogerle las llaves del domicilio, entraron en la vivienda y encontraron a Koldo rodeado de un charco de sangre.

Jon, tras el crimen, como apunta Félix Ríos, intentó disimular y aparentar normalidad. El experto destaca que el asesino presenta una "enfermedad crónica" como el alcoholismo y que eso formó parte del caos derivado del Joker y su personalidad en la fase posterior al crimen. Además, respecto a la idea del suicidio, cree que se le pasó por la cabeza, pero que su narcisismo pudo influir para no llegar a ese extremo.

Las claves que delataron a Jon cuando acudió la Ertzaintza a su casa

Ramón Bañuelos, exjefe de investigación de la Ertzaintza, afirma que recibieron una llamada de alerta sobre las 23:00 horas. Una persona dijo que estaba en casa de unos amigos y que uno de ellos estaba muerto. Los agentes acudieron y encontraron el cadáver de Koldo boca abajo. Jon, mientras, que estaba embriagado, estaba sentado en el coche policial.

Según Ana Palacio, la inspección ocular en la escena del crimen se centró en el sofá en el que fue asesinado Koldo, de color azul, que presentaba rastros de sangre. Además, los investigadores hallaron una serie de marcas de arrastre.

Félix Ríos señala que Jon, dentro del caos, lo primero que pensó fue en eliminar los indicios de los que se podía deshacer. Por eso se deshizo del perro y los cojines manchados. No obstante, dejó el cuerpo de Koldo en la casa. Cargar con él por sí mismo no era fácil, por lo que, antes de ser arrestado, podía haber estado esperando que le viniera una idea. Aunque sus amigas disiparon cualquier plan en este sentido.

El detonante que hizo que Jon matase su pareja y la pista clave para el caso

Durante la inspección ocular, además, los agentes encontraron una pista que resultó clave para el caso: la huella de una zapatilla en un charco de sangre. Según Ramón Bañuelos, la zapatilla apareció en una de las habitaciones. Jon llevaba ese calzado cuando salió al mediodía a pasear al perro y al ir a comprar el vermú. Después, sobre las 19:00 horas, fue visto con otras zapatillas diferentes.

Los agentes vieron que la zapatilla correspondía con el pie de Jon. Además, en un contenedor de basura encontraron la bolsa con el cadáver de Gastón y los cojines con sangre. Se analizaron muestras y confirmaron con un positivo que la sangre era de Koldo. El criminal también tenía restos de sangre en las manos y la ropa cuando fue arrestado. Estos indicios, junto a las imágenes de cámaras de seguridad, ayudaron a estrechar el cerco y descartar otros agresores.

En cuanto al móvil del crimen, Félix Ríos sostiene que no fue un arrebato aislado, sino la explosión de un 'río subterráneo' de ira, frustración y crisis de identidad acumuladas durante años. En este escenario, el asesinato se produjo cuando se completó lo que él denomina la 'mano del diablo': esa tormenta perfecta donde todas las cartas (factores de riesgo y estrés) se alinean, convirtiendo un suceso cotidiano en la gota que colma el vaso y detona una jugada fatal ya gestada en el subconsciente. Jon pudo tomar la decisión de matar a Koldo minutos antes o durante el paseo de aquel día. En este punto también cabe destacar que no se apreció psicopatía, a pesar de que hubo discrepancias en algunos aspectos.

La estrategia de Jon tras su detención: negó los hechos y se escudó en el alcohol

Tras su detención, Jon cambió radicalmente su versión. Aunque había confesado ante sus amigas, en comisaría aseguró no recordar nada y afirmó haber estado borracho todo el día. Intentó construir una defensa basada en la pérdida de memoria por consumo de alcohol.

Sin embargo, los testimonios desmontaron esa versión. Vecinos, testigos y trabajadores del supermercado coincidieron en que se comportaba con normalidad, consciente y orientado. No presentaba signos claros de embriaguez durante las horas clave del crimen.

Además, las pruebas forenses revelaron que Koldo había sido previamente sedado, lo que evidenciaba planificación y alevosía. Los expertos concluyeron que Jon actuó con control antes del crimen y que el alcohol apareció después, como intento de justificación.

El lado desconocido de la relación de Koldo Losada con su pareja, Jon

Koldo era descrito como una persona luminosa, talentosa y muy querida en su entorno profesional y personal. Su vida giraba en torno al teatro, donde destacaba por su sensibilidad y compromiso.

Jon, en cambio, tenía un perfil más complejo. Aunque también provenía del mundo teatral, no alcanzó el mismo éxito y acabó regentando un bar. Según su entorno, necesitaba atención constante y mostraba rasgos de celos, egoísmo y una personalidad dominante.

Con el tiempo, la relación se volvió tóxica. Koldo llegó a expresar miedo y preocupación por el comportamiento de Jon, a quien describía como celoso incluso del perro. Aun así, seguía a su lado por un fuerte vínculo emocional, lo que terminó convirtiéndose en una situación insostenible.

La defensa de Jon no convenció en el juicio: aseguró que sufría amnesia

Durante el juicio, Jon mantuvo su estrategia: negó los hechos y afirmó sufrir lagunas mentales. Alegó alcoholismo y episodios de “blackouts” para intentar reducir su responsabilidad penal.

No obstante, las pruebas eran contundentes. Su huella en sangre, las imágenes, los objetos encontrados y, sobre todo, sus propias confesiones previas a amigas, lo situaban claramente como autor del crimen.

Los expertos descartaron la amnesia que alegaba como una memoria era selectiva: recordaba lo favorable y olvidaba lo comprometedor. Además, los actos previos -como drogar a la víctima o maquillarse- evidenciaban planificación, lo que invalidaba su defensa.

La condena de Jon, ‘el Joker’: el jurado lo declaró culpable

La estrategia de la defensa no prosperó. El jurado consideró probado que Jon actuó con premeditación y alevosía, rechazando que el alcohol redujera su responsabilidad.

Un testimonio clave fue el de una amiga ante la que Jon reconoció el crimen poco después de cometerlo. Esta confesión contradijo su versión posterior y debilitó completamente su defensa.

Finalmente, fue declarado culpable por unanimidad, con agravante de parentesco. El tribunal lo condenó a 19 años de prisión, concluyendo que el crimen fue el resultado de una acumulación de celos, frustración y una relación marcada por la toxicidad.