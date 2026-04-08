Supervivientes 08 ABR 2026 - 18:09h.

Este jueves a las 21:45h en Telecinco, en una gala con nuevos juegos de localización y de líder y la expulsión

¡Sorpresa total! La incrédula reacción de la salvada de la expulsión: "¿Soy yo? ¿se han equivocado?"

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El anuncio anoche de Poseidón a través de uno de sus clásicos pergaminos del inminente cambio en la configuración actual de los equipos Victoria y Derrota sorprenderá a los supervivientes, generará un importante giro en el desarrollo de la aventura e influirá en la convivencia, las estrategias y la nueva ronda de nominaciones, en la sexta gala de ‘Supervivientes 2026’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 9 de abril (21:45h) en Telecinco.

Además, tendrá lugar una nueva expulsión definitiva. Tras la salvación de Ivonne Reyes, Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco conocerán la decisión de la audiencia. La elegida descubrirá en directo su cambio físico tras cinco semanas de aventura y disfrutará de su primer gran banquete. Por último, tendrá un papel en las nominaciones, otorgando en secreto un punto extra a uno de sus ya excompañeros.

Por otro lado, los supervivientes afrontarán dos nuevos juegos decisivos:

Juego de localización: ‘Liberando a Pitón’ . En este exigente reto, ambos equipos deberán liberar y trasladar una pesada ‘serpiente’ desde el mar hasta la playa, superando obstáculos físicos que pondrán también a prueba su coordinación. Tras extraer los cocos que porta en su interior y activar una balanza, deberán conducir una bola por un sistema de pasarelas basculantes hasta el punto final. El equipo vencedor elegirá la playa en la que sobrevivirá los próximos días.

. En este exigente reto, ambos equipos deberán liberar y trasladar una pesada ‘serpiente’ desde el mar hasta la playa, superando obstáculos físicos que pondrán también a prueba su coordinación. Tras extraer los cocos que porta en su interior y activar una balanza, deberán conducir una bola por un sistema de pasarelas basculantes hasta el punto final. El equipo vencedor elegirá la playa en la que sobrevivirá los próximos días. Juego de líder: ‘El reto de Pasithea’. Los clasificados del juego de prelíder -Gerard, Nagore y Teresa en Playa Victoria y Almudena, Alvar y Darío en Playa Derrota- competirán en una prueba individual en la que deberán formar una palabra con fichas mientras sostienen una mesa inestable. El más rápido de cada equipo se convertirá en líder de su playa.

Por último, la gala recibirá en plató a Alberto Ávila tras su abandono por motivos médicos y los supervivientes se reunirán en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de los últimos días de convivencia.