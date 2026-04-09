Lidia González 09 ABR 2026 - 09:00h.

La extentadora de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la decisión que ha tomado sobre su relación con Barranco tras sus deslealtades

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Olatz está viviendo un momento personal muy complicado tras haber descubierto algunas faltas de respeto que la que fuera su pareja habría tenido con ella y ha decidido volver a su tierra para pensar qué camino seguir. Después de que Olatz reaccionase a todas las explicaciones por sus supuestas infidelidades, la que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ le da un ultimátum a Albert Barranco sobre el futuro de su relación. La influencer tiene muy claro lo que no quiere en su vida y se sincera por completo frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha sucedido, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Necesitaba distancia”, comienza explicando la creadora de contenido, que se ha desplazado hasta San Sebastián para intentar procesar todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Tras descubrir las conversaciones del catalán tonteando con Claudia Bavel, han saltado todas sus alarmas y ha necesitado tiempo para ordenar sus sentimientos. Ahora que tiene las cosas algo más aclaradas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tomado una decisión sobre su futuro con el influencer y no ha dudado en comunicársela.

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“Se lo voy a decir en persona, él no sabe que voy”, explica durante el trayecto, en el que ha confesado cómo se siente antes de volver a verle. “Hay que decidir con el corazón y con la cabeza”, asegura afirmando que ha sopesado mucho el importante paso que va a dar con relación a su vida sentimental. Además, habla sin tapujos sobre toda la información que ha salido a la luz en el programa de ‘Tentaciones privé’, en Mediaset Infinity.

Olatz, cara a cara con Barranco, confiesa la decisión que ha tomado sobre su relación

Tras tomarse un tiempo alejada del que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene una importante conversación con él para sincerarse como nunca. Olatz, cara a cara con Barranco, confiesa la decisión que ha tomado sobre su relación y él no duda en reaccionar. ¡Dale al play y no te pierdas cómo ha sido este tenso encuentro, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Así le pedía perdón Barranco a Olatz tras salir a la luz sus deslealtades

Albert Barranco tiene muy claro que quiere recuperar a la que fuera su pareja tras todas las informaciones que se destaparon. Es por este motivo por el que no ha dudado en hacerse con un ramo de rosas para confesarle todos sus sentimientos y poder reconquistarla. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ le pide perdón públicamente a Olatz tras salir a la luz sus deslealtades. El catalán le dedica unas bonitas palabras y ella reacciona.