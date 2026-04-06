Dónde comer la mejor tarta de queso de Madrid, según la Guía Michelin

Daniel Brito 06 ABR 2026 - 12:45h.

Si vives o estás en Madrid y quieres comer la mejor tarta de queso, la Guía Michelin selecciona dos restaurantes para disfrutarla al máximo

La tarta de queso azul al estilo vasco de Eneko Atxa: "La textura que me gusta"

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La tarta de queso se ha convertido en el postre que no puede faltar en prácticamente ninguna carta de bares y restaurantes, tampoco en los estrellas Michelin. La cheesecake vive su gran momento desde hace tiempo con múltiples variaciones no solo en el tipo de queso que se utiliza, sino también en su combinación con otros ingredientes, naciendo así desde la tarta de queso de té matcha, a la de pistacho, de chocolate, o de galleta Lotus, entre las muchas que se pueden encontrar en el mercado.

Ahora bien, una buena tarta de queso se nota a la legua, desde que se te sirve en el plato sabes que su sabor y textura van a envolver a tu paladar. Y eso lo sabe bien la Guía Michelin, que ha seleccionado las mejores cheesecake en restaurantes Michelin de España, dos de ellos en Madrid.

Fismuler

La primera tarta de queso de la capital que destacan es la del restaurante Fismuler, con Nino Redruello liderando su cocina. La guía roja destaca a restaurante por su personalidad y su gran propuesta gastronómica donde su tarta de queso cuenta con inspiración en Arbelaitz, que es el padre de todas las tartas de queso de España, según el chef.

Su cheesecake tiene algunas particularidades, como que no pasa por la nevera y siempre se prepara en el día para que se pueda comer templada. Esta tarta, perfecta para los amantes del queso, no está del todo cuajada, por eso, en el momento de hacerle el corte se mantiene, pero poco a poco su cremosidad interior se va deshaciendo progresivamente por el plato.

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Una de las claves de su sabor está, cómo no, en los quesos que se utilizan para su elaboración: queso crema con un poco de azul y de Idiazábal. Además, no lleva mucho azúcar para que no quede excesivamente dulce y sea una experiencia gastronómica inmejorable.

Ovillo

No obstante, la Guía Michelin también destaca otro restaurante de Madrid donde hay que pedir la tarta de queso a la hora del postre: Ovillo. El chef Javier Muñoz-Calero hace la misma cheesecake que ha hecho siempre desde que empezó en Zuberoa.

Por una parte, utiliza un queso de tetilla gallego que le aporta cremosidad y otro stilton marinado con whisky que le da más profundidad a su sabor y a su textura, logrando así un bocado equilibrado que no logra cansar porque no es muy dulce.

Su tarta de queso se hace siempre en el momento para que llegue al comensal caliente y recién hecha junto al sorbete de frambuesa con el que se sirve, además de que lleva una base de galleta con palulú que consigue ofrecerle aún más personalidad al producto que oferta.