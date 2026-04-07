El fenómeno pódcast y audiolibros crece en España: accede a todo el catálogo de Audible por 0,99€ al mes

telecinco.es 07 ABR 2026 - 13:02h.

Los audiolibros y pódcast están en un buen momento, y Audible tiene la promo perfecta para acceder a un catálogo de más de 100.000 títulos.

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¿Has escuchado un pódcast o un audiolibro en las últimas semanas? Más del 70% de la población española lo hace, según el estudio Audible Compass 2025, y casi la mitad reconoce que aumentó su consumo en 2025 en comparación con el año anterior. Así que ya no escuchamos solo música en el coche, en casa o en el transporte público, pues los nuevos formatos de audio se cuelan cada vez más en nuestros cascos.

La razón es que el pódcast y los audiolibros encajan muy bien donde otros formatos no lo hacen, y encima casi el 90% de los oyentes considera que es entretenimiento de alta calidad y una buena herramienta para aprender. Si eres uno de ellos, o si quieres darle una oportunidad a la manera de escuchar que cada día suma más adeptos, Audible es la mejor plataforma para hacerlo. Además, ahora tienen una promoción para acceder a todo su catálogo por 0,99€ al mes durante 3 meses (solo si te suscribes antes del 14 de abril). ¿Te animas?

Suscríbete a Audible por 0,99€ al mes durante 3 meses

¿Qué es Audible y por qué está creciendo tanto en España?

Audible es la plataforma de contenido en audio de Amazon, con un catálogo de 100.000 títulos, entre audiolibros, novedades, pódcast originales y series de audio. Lo mejor es que su propuesta va más allá del audiolibro tradicional, pues combinan entretenimiento, aprendizaje y formatos narrativos de cualquier género que se adaptan muy bien al consumo actual.

En el último año, se ha disparado el interés por géneros como misterio, crimen o ciencia ficción —el suspense lidera el ranking— y más del 80% de los oyentes reconoce que elige un título por la temática, pero también por la voz del narrador. Además, una gran mayoría de los que escuchan audiolibros sigue leyendo en papel, incluso descubren nuevos géneros gracias a este formato.

La nueva promoción de Audible: audiolibros y podcasts por 0,99€

Si te pica el gusanillo, Audible acaba de lanzar la promoción perfecta para que pruebes los pódcasts y audiolibros (cuando lo hagas, no vas a salir de este mundo). Ahora, y hasta el 14 de abril, puedes suscribirte a la plataforma por solo 0,99€ al mes durante los 3 primeros meses, lo que equivale a un descuento de más del 90% respecto a su precio habitual.

Durante estos 3 meses, podrás acceder a todo el catálogo de Audible y a los más de 100.000 títulos disponibles sin límite, y después decidir si quieres continuar con la suscripción (9,99€ al mes) para seguir disfrutando de todo ese contenido. Es una promo para nuevos usuarios con acceso limitado a todo el catálogo, escucha sin anuncios, descarga sin conexión y libertad para cancelar cuando quieras.

Quiero aprovechar la promoción de Audible

Qué escuchar ahora: estos audiolibros y pódcast son tendencia en 2026

La pregunta del millón. Tu suscripción a Audible incluye acceso a miles de títulos, que van desde las últimas novedades en pódcast y audiolibros hasta producciones originales y bestsellers. El lema de la plataforma es 'libertad para escuchar', así que esto ya nos da muchas pistas sobre la variedad de géneros y contenidos.

Si lo tuyo es el desarrollo personal, los audiolibros del momento son 'Hábitos atómicos' de James Clear y 'Sapiens' de Yuval Noah Harari. Si eres más de ficción, el universo 'Reina Roja' de Juan Gómez-Jurado es uno de los bestsellers de la plataforma, y si quieres sumergirte en alguna novedad, 'El secreto de Gabriela Salazar' o 'Cuando se apaguen las luces' son dos títulos interesantes. Y en ciencia ficción, 'Olvidado Rey Gudú' de Ana María Matute —con una producción coral— o 'Dungeon Crawler Carl', de Matt Dinniman.

¿Eres más de pódcast? También tenemos recomendaciones perfectas. 'Nadie sabe nada' con Andreu Buenafuente y Berto Romero es el título perfecto si te gusta el humor, y 'Entiende tu mente' es una propuesta cada vez más escuchada si te gusta la psicología aplicada al día a día. Y si lo tuyo es el true crime, 'El caso Asunta' es uno de los títulos más populares.

Escucha miles de audiolibros y pódcast en Audible por solo 0,99€ al mes

Cómo activar la nueva oferta de Audible paso a paso

La promoción de Audible estará activa hasta el 14 de abril, así que suscríbete antes si quieres aprovechar el precio de 0,99€ al mes durante 3 meses.

Accede a Audible y haz clic en 'Comenzar mi suscripción'. Inicia sesión con tu cuenta de Amazon o crea una si no la tienes. Añade un método de pago válido y verás en el carrito el precio inicial de 0,99€ al mes durante los 3 primeros meses. La promo está aplicada directamente y no tendrás que introducir cupones descuento. ¡Y ya está! Tendrás acceso al instante a todo el catálogo de Audible y podrás cancelar tu suscripción cuando quieras.

Aprovecha la promoción de Audible antes del 14 de abril

¿Merece la pena suscribirte a Audible? El pódcast y los audiolibros son una evolución natural que puedes escuchar en casa, en el coche o justo antes de dormir. De hecho, cerca del 90% asocia este formato de audio a la desconexión y al bienestar, y una buena parte lo percibe como una herramienta para reducir el estrés. Así que dale una oportunidad y aprovecha que ahora puedes suscribirte a Audible por solo 0,99€ al mes durante 3 meses. ¡Vas a descubrir un universo maravilloso!

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