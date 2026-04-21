La plancha de Dyson que seca y alisa a la vez: no usa placas, se ajusta automáticamente y está de oferta

El Dyson Airstrait alisa el cabello mojado y lo seca usando solo aire caliente. Viene con un estuche de transporte y está rebajado 100 €.
Las 10 mejores planchas de pelo de 2026: comparativa completa para elegir la ideal
Cada vez que te lavas el pelo, lo mismo: tienes que secarlo y, después, peinarlo. Pero, ¿y si pudieras hacer ambas cosas a la vez? Ya es posible gracias a la Plancha secador Dyson Airstrait. Este modelo, que usa aire caliente con iones negativos, es capaz de secar y peinar al mismo tiempo, a la vez que evita el encrespamiento. Viene con diferentes niveles de aire y temperatura y, para rematar, está rebajado a 399 € en la web de Dyson.
Es un secador y plancha para el pelo que encaja con cualquier tipo de cabello y cualquier rutina. Si buscas algo al nivel de las peluquerías profesionales y, sobre todo, poder peinarte sin perder tiempo, aquí lo tienes.
¿Por qué te la recomendamos?
- Es capaz de alisar el cabello de mojado a seco en un solo paso, sin tener que usar un secador.
- No usa placas calientes, sino aire caliente, así que cuida mejor el cabello.
- Ajusta el flujo de aire detectando el estado del cabello entre ambos brazos para que no te compliques.
- Tiene también un modo frío para fijar el peinado y usa iones para reducir el encrespamiento.
Comprar en Dyson por (
499 €) 399 €
Plancha secador Dyson Airstrait
Seca y alisa a la vez sin usar placas de calor, eso es lo que hace tan buena a la Plancha secador Dyson Airstrait. Usa un flujo de aire potente que se ajusta automáticamente según la cantidad y el tipo de pelo, consiguiendo un alisado más rápido y sin daños, y con mucho más brillo gracias a sus iones negativos. Cuenta con 3 temperaturas y 2 velocidades, además de una opción de aire frío y modos para cabello seco o húmedo. Así, lo puedes ajustar tal y como lo necesites en cada ocasión. Y no te preocupes si te lo dejas encendido, ya que se apaga solo cuando detecta que no se está haciendo nada en 3 segundos.
Ideal si tienes prisas o si no quieres tener más "cacharros" en el baño o en casa. Esta plancha secador de pelo con aire caliente va genial en cualquier tipo de cabello, y lo mejor es el tiempo que te ahorra a la vez que cuida de tu cabello.
Comprar en Dyson por (
499 €) 399 €
¿Qué dicen las reseñas de esta plancha secador de pelo?
Solo en la web de Dyson, ya tiene más de 7.600 reseñas y una nota de 4,3 sobre 5. Quienes la han usado destacan sobre todo que es muy cómoda y que seca y peina sin dañar, que es lo más importante en este tipo de productos. Aquí puedes leer algunas reseñas:
- "Es muy cómoda de usar, ligera y potente sin dañar el pelo y el resultado, inmejorable. Muy recomendable."
- "Compré este producto recientemente y me ha dejado impresionada, vale la pena por el precio que tiene. El liso y el secado que te proporciona a la vez y lo mejor es que te dura varios dias."
- "Un must have, tengo tanto el airwrap hace ya meses y ahora la airstrait y si quieres tener un pelo sano y cuidado mientras te haces diferentes peinados lo recomiendo 100%."
En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.