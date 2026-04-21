La plancha de Dyson que seca y alisa a la vez: no usa placas, se ajusta automáticamente y está de oferta

telecinco.es 21 ABR 2026 - 12:23h.

El Dyson Airstrait alisa el cabello mojado y lo seca usando solo aire caliente. Viene con un estuche de transporte y está rebajado 100 €.

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Cada vez que te lavas el pelo, lo mismo: tienes que secarlo y, después, peinarlo. Pero, ¿y si pudieras hacer ambas cosas a la vez? Ya es posible gracias a la Plancha secador Dyson Airstrait. Este modelo, que usa aire caliente con iones negativos, es capaz de secar y peinar al mismo tiempo, a la vez que evita el encrespamiento. Viene con diferentes niveles de aire y temperatura y, para rematar, está rebajado a 399 € en la web de Dyson.

Es un secador y plancha para el pelo que encaja con cualquier tipo de cabello y cualquier rutina. Si buscas algo al nivel de las peluquerías profesionales y, sobre todo, poder peinarte sin perder tiempo, aquí lo tienes.

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¿Por qué te la recomendamos?

Es capaz de alisar el cabello de mojado a seco en un solo paso, sin tener que usar un secador.

No usa placas calientes, sino aire caliente, así que cuida mejor el cabello.

Ajusta el flujo de aire detectando el estado del cabello entre ambos brazos para que no te compliques.

Tiene también un modo frío para fijar el peinado y usa iones para reducir el encrespamiento.

Comprar en Dyson por ( 499 € ) 399 €

Plancha secador Dyson Airstrait

Seca y alisa a la vez sin usar placas de calor, eso es lo que hace tan buena a la Plancha secador Dyson Airstrait. Usa un flujo de aire potente que se ajusta automáticamente según la cantidad y el tipo de pelo, consiguiendo un alisado más rápido y sin daños, y con mucho más brillo gracias a sus iones negativos. Cuenta con 3 temperaturas y 2 velocidades, además de una opción de aire frío y modos para cabello seco o húmedo. Así, lo puedes ajustar tal y como lo necesites en cada ocasión. Y no te preocupes si te lo dejas encendido, ya que se apaga solo cuando detecta que no se está haciendo nada en 3 segundos.

Ideal si tienes prisas o si no quieres tener más "cacharros" en el baño o en casa. Esta plancha secador de pelo con aire caliente va genial en cualquier tipo de cabello, y lo mejor es el tiempo que te ahorra a la vez que cuida de tu cabello.

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¿Qué dicen las reseñas de esta plancha secador de pelo?

Solo en la web de Dyson, ya tiene más de 7.600 reseñas y una nota de 4,3 sobre 5. Quienes la han usado destacan sobre todo que es muy cómoda y que seca y peina sin dañar, que es lo más importante en este tipo de productos. Aquí puedes leer algunas reseñas:

"Es muy cómoda de usar, ligera y potente sin dañar el pelo y el resultado, inmejorable. Muy recomendable."

"Compré este producto recientemente y me ha dejado impresionada, vale la pena por el precio que tiene. El liso y el secado que te proporciona a la vez y lo mejor es que te dura varios dias."

"Un must have, tengo tanto el airwrap hace ya meses y ahora la airstrait y si quieres tener un pelo sano y cuidado mientras te haces diferentes peinados lo recomiendo 100%."

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