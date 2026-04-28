El gesto que acompaña a las chicas de ‘La isla de las tentaciones’ antes de enfrentarse a las hogueras

telecinco.es 28 ABR 2026 - 16:26h.

Elegir Calvin Klein Euphoria es toda una declaración de intenciones en los momentos previos a las hogueras.

Esta semana llegan las primeras hogueras de chicos y chicas y, con ellas, las primeras consecuencias reales, como una hoguera de confrontación.

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Si hay algo que nos gusta de ‘La isla de las tentaciones 10’ es que nada pasa de repente. Antes de cada lío hay señales y muchas veces es casi más interesante verlas que el momento en el que todo estalla. Miradas que duran un poco más de lo normal, comentarios que parecen inocentes –pero no lo son– o esos momentos en el jacuzzi que acaban siendo más íntimos de lo esperado.

Todas las parejas parecen tener bastante claros sus límites, y la mayoría pone el foco en los pequeños detalles, porque miradas, juegos o caricias les pueden generar el mismo miedo de perder a su pareja. Esta semana llega el momento de “rendir cuentas” en las primeras hogueras, donde tanto chicos como chicas se enfrentarán a las imágenes de sus parejas. Además, con estas hogueras, llegarán las primeras consecuencias reales, como la hoguera de confrontación.

En las hogueras todas las emociones están a flor de piel y nunca se sabe bien qué va a ocurrir. Pero hay un momento que siempre se repite y dice más de lo que parece: la previa. Ese rato en la habitación antes de salir, cuando se arreglan, se miran al espejo y deciden qué versión de sí mismas quieren mostrar esa noche. No es solo estética, es actitud, y ahí entra ese último gesto que forma parte del ritual.

El perfume forma parte de ese momento porque no es solo el toque final, es lo que termina de definir el ‘mood’ con el que sales. Ahí encaja Calvin Klein Euphoria como ese detalle que te acompaña siempre, pase lo que pase, porque elegir fragancia también es elegir cómo quieres que se recuerde ese momento. Y caer en la tentación también es sentir la Euphoria.