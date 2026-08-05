Lorena Romera 05 AGO 2026 - 12:02h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha sido ingresado y ha sufrido complicaciones en su paso por quirófano

El currículum profesional de Darío Linero

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Darío Linero tiene a sus seguidores pendientes de su evolución. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha hecho saltar las alarmas al confirmar que sigue ingresado en el hospital. Un storie en el que también ha dado detalles de su diagnóstico, explicando que ha habido complicaciones en su operación.

Ante la avalancha de mensajes de preocupación que ha recibido en las últimas horas, el de Málaga ha reaparecido en su perfil oficial para aclarar cómo se encuentra. "Familia, ¿qué tal? Para todos los que me estáis preguntando, sigo ingresado", ha comenzado expresando junto a una fotografía en la que se aprecia el techo de la habitación del centro hospitalario.

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Ha sido en ese mismo comunicado donde ha desvelado el motivo exacto de su ingreso: "Ha sido una apendicitis, pero con ciertas complicaciones en la operación", ha subrayado en sus historias de Instagram, tranquilizando a su comunidad tras el susto inicial.

A pesar del esas complicaciones en quirófano, el que fuera novio de Almudena Porras ha querido enviar un mensaje de calma y positivismo a sus seguidores: "Solo toca tener paciencia y recuperarse poco a poco". Este bache de salud también le ha obligado a cancelar sus planes más inmediatos, como una cita para hacerse un nuevo tatuaje, aunque ahora más que nunca tiene claro que "la salud es lo primero".

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Ahora, Darío Linero quiere centrarse al 100% en su reposo médico para estar de vuelta lo antes posible. "A ver si me recupero prontito y puedo aprovechar lo que queda de verano", concluye. Por el momento, se desconoce si en las últimas horas ha recibido el alta médica para continuar la convalecencia en su domicilio, ya que no ha vuelto a actualizar sus redes.